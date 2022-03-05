MHP'li Semih Yalçın'dan Orhan Uğuroğlu'na çok sert Doğu Perinçek tepkisi!

Yeniakit.com.tr

İP'in medya organı Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü köşe yazısında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı üzerinden AK Parti ile MHP'yi hedef aldı.

Uğuroğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı MAO'cu Doğu Perinçek ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi aynı çizgide göstermeye çabaladığı yazısında, Perinçek'in de Cumhur ittifakında olduğu algısını oluşturarak, şunları söyledi:

AKP'li Recep Tayyip Erdoğan, Vatan Partili Doğu Perinçek, MHP'li Devlet Bahçeli ve BBP'li Mustafa Destici'nin Cumhur Cemaat İttifakı, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü insanlık dışı istila saldırısında büyük görüş ayrılığı ile paramparça oldu.

Bahçeli dedi ki;

- "NATO'nun, Doğu'ya genişleme stratejisi kesinlikle gözden geçirmelidir. Putin'in tarihe yalancı şahitlik yaptırarak kanlı işgali haklı çıkarmaya çalışması mahsurlu bir mantıktır…"

Erdoğan dedi ki;

- "Yani sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adım NATO'nun atması gerekirdi…"

Perinçek dedi ki;

- "Rusya'nın kullandığı silah, şu anda barış ve huzur getiren silahtır. NATO'nun Doğu'ya genişlemesi Türkiye için de tehdittir…"

Destici dedi ki;

- "Rusya, işgal veya ilhak ettiği topraklardan derhal çekilmeli…"

Cumhur Cemaat İttifakı tıpkı, "Bremen Mızıkacıları" gibi…

Şimdi bu açıklamaları nasıl değerlendirelim?

"Cumhur Cemaat İttifakı uyum içinde" demek mümkün mü?

- Bahçeli ve Perinçek, NATO'yu eleştiriyor,

- Erdoğan ve Destici, NATO'yu göreve çağırıyor…

- Perinçek, Rusya'yı destekliyor,

- Destici ve Bahçeli, Rusya'yı eleştiriyor…

Cumhur Cemaat İttifakı'nın" dış politikadaki kararsızlığı Türkiye'yi dünyada bir kez daha yalnızlaştıracak…

'Fitneçağ yazarı Uğursuzoğlu!'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Orhan Uğuroğlu'nun yazısını, "Fitneçağ yazarı Orhan Uğursuzoğlu’nun, müzmin ve iflah olmaz bir MHP ve Devlet Bahçeli muarızı olduğu cümlenin malumudur. Bunun sebebi, kendini o mevkute parçasında tutanlara borcunu ödeme mecburiyetidir." diyerek yorumladı.

'Ahlakı, meşrebi, nesebi bu'

Uğuroğlu'na Twitter hesabından cevap veren MHP'li Yalçın, şöyle devam etti:

Uğursuzoğlu, hastalıklı bir kafa yapısına sahip oluşundan ötürü tam da Fitneçağı’ın üstlendiği misyona uygun bir facir tipidir. Çamur atan, yalan söyleyen, iftira saçan, fısk üreten...

Fitneçağ, milliyetçi camiada tefrika çıkarmak üzere düzenli ve sürekli surette fitne yazıları tefrika ederken, Uğursuzoğlu gibi yazarları da bir tufeyli gibi MHP düşmanlığından beslenir.

Uğursuzoğlu, bugün iç politikada hızını alamayıp dış politika ve uluslararası ilişkilerde de allamelik taslamış. NATO konusundaki değerlendirmeleri üzerinden Sayın Genel Başkanımızı Perinçek’le aynı çizgide göstermeye çalışmış.

- Perinçek veya bir başkası doğruda MHP Lideri Sayın Bahçeli’yle birleşiyorsa bu ancak olumlu yorumlanır. Buradan Fitneçağ’ın tefrika kumkuması yazarına ekmek çıkmaz.

- Fitneçağ yazarının huyu kurusun. Ahlakı bu, meşrebi bu, mezhebi bu…