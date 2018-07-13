MHP'li Sancaklı'dan 'sarı öküz' Emin Çölaşan'a tokat gibi cevap

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Saffet Sancaklı, Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın köşe yazısında Bosnalılar için "Müslümanlık ayağına bizi uyutuyorlar" sözlerine sert tepki gösterdi.

"BOŞNAKLARIN İNANCINI SORGULAMA CÜRETİNİ GÖSTERMİŞTİR"

İşte MHP'li Saffet Sancaklı'nın, Emin Çölaşan için yayınladığı metin:

12.07.2018 tarihli Sözcü Gazetesindeki köşesinde " KKTC, Azerbaycan, din kardeşlerimiz vesaire!" başlıklı yazısında Emin Çölaşan isimli sözde gazeteci "Bosna gibi Müslüman ayaklarına yatıp bizi sömüren uyanıklar var" ifadesi ile haddini aşan cümleler sarf etmiş, Müslüman kalmak adına en ağır bedelleri ödemiş Boşnakların inancını sorgulama cüretini göstermiştir!

Emin Çölaşan: O 'Sarı Öküz' bendim

HADSİZLİK GÖSTERDİ

Evlad-ı Fatihan Yurdu olan Bosna'nın nüfusunun yarısını oluşturan Boşnakların inancını sorgulamak hadsizliğini gösteren sözde gazeteci müsveddesine aslında cevap vermemek dikkate almamak icap eder. Çünkü bu şahsın arşivine baktığınızda birbiriyle çelişen, birbirine zıt yazılarla dolu arşiv ile karşılaşırsınız.

6 Kasım 1997'de Hürriyet Gazetesinde Boşnak Halkını "Bosna Savaşı sırasında orada eziyet ve zulüm gören din kardeşlerimiz" olarak tanımlayan bu şahıs, Srebrenitsa katliamının yıl dönümünden 1 gün sonra Boşnakların inancını sorgulamaya kalkmış, "Müslüman ayağına yatan" ifadesi ile Boşnaklara hakaret etmiştir!

ÇÖLAŞAN'I KINIYORUM

Boşnaklar, Müslüman olmanın Türklük kabul edildiği coğrafyada "Müslüman kalabilmek" adına türlü acılar çekmiş, soykırıma tabi tutulmuştur! Çölaşan ile benzer düşüncedekiler şunu çok iyi bilsin ki; Bosna, Evlad-ı Fatihan yurdudur! Bilge Kral Aliya'nın emanetidir! Sizin gibilere inat "Türkiye için dua etmeden seccademi kaldırmam" diyen Bosnalı teyzeler hep var olacak! Bu hadsiz ve talihsiz yazıyı yazan Emin Çölaşan'ı kınıyor ve tüm kamuoyu önünde özür dilemesini bekliyoruz."