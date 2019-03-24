MHP’li Özten’den İYİ Partili Özdemir’e sert eleştiriler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten yaptığı basın açıklamasında Millet İttifakı’nın İYİ Partili Şehzadeler Belediye Başkanı adayı İsa Özdemir’e sert eleştirilerde bulundu.

MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin basın açıklaması düzenledi. Düzenlediği basın açıklamasında illet İttifakı’nın İYİ Partili Şehzadeler Belediye Başkanı adayı İsa Özdemir’i eleştiren Özten, İYİ Partili Özdemir’i siyaseti kirletmekle suçladı. Özten, "Şubat ayının başından bu zaman kadar, Manisa’da MHP ve AK Parti Teşkilatları ve değerli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik ile birlikte, büyük bir uyum içerisinde seviyeli bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Gittiğimiz her yerde halkımıza 5 yıl boyunca yapılan hizmetleri ve yapacaklarımızı anlatıyor, destek istiyoruz. Seçim kampanyasına başladığımız 50 gün boyunca özellikle, diğer partilerin adaylarını hedef alan konuşmalar yapmamaya özen gösteriyoruz. Ancak son bir hafta içerisinde, Milliyetçi Hareket Partisi sayesinde bir şekilde isim yapmış olan, İYİ Parti-CHP Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, siyaseti kirletmeye yönelik mesnetsiz konuşmalar ve iftiralara başvurmaktadırlar. Seçim kampanyası boyunca yalan ve iftiralarla, Şehzadeler’de seçim kazanacağını zannedenlere, bugüne kadar seviyeyi düşürmemek adına cevap vermek istemedik. Ama bu çirkin saldırılara karşı söyleyecek çok sözümüz olduğunun bilinmesini isterim" dedi.

Özdemir’in proje adayı olduğunu savunan Özten, "İsa Özdemir, düne kadar Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler Belediye Meclis üyesiyken, Şehzadelerde bir proje adayı olarak, birileri tarafından süslenip, eline konuşma metinleri verilmiş, vatandaşın önüne çıkartılmıştır. İmar planında kamuya ait yeşil alan olarak belirlenmiş, Şehzadeler Park arazisini satacağını söyleyecek kadar, DSİ ye ait sulama kanallarını kapatacağını söyleyecek kadar, belediyecilik bilgisi yönünden yetersiz bir insandır. Unutmamalıdır ki Şehzadeler Park yeşil alandır, kamunun malıdır ve satılamaz. Emlakçılık yaptığı için herşeyi satma gözüyle bakan bu arkadaşımız, acaba rüyasında da olsa belediye başkanı olursa Ulupark’ı, Fatih Parkını satar mı ? Çok merak ediyoruz. Ayrıca Şehzadeler Park, Manisa için, bugüne kadar yüzbinlerce vatandaşımızın gezdiği önemli bir değerdir. Bu eseri bu Şehre kazandıran gönüllerin başkanı Ömer Faruk Çelik başkanımıza bir Manisalı olarak teşekkür ediyorum.Ayrıca buradan soruyorum; Şehzadeler Park yapılırken, mecliste yapılan oylamalarda, bu eser Manisa’ya kazandırılsın diye belediye meclis üyesi olarak oy kullanan sen değil miydin? Bugün insanların gözünün içine baka baka bu yalanları nasıl söylüyorsun?" ifadelerini kullandı.

Kampanya süresince hassasiyet içerisinde olduklarını söyleyen Özten, "Kampanya dönemi boyunca bugüne kadar siyasetin seviyesini düşürmeme konusundaki hassasiyetimize rağmen, bu arkadaşımız başarıları, dürüstlüğü, çalışkanlığı, mütevazı ile uzlaşmacı kişiliği ile herkesin gönlünde taht kuran Şehzadeler Belediye Başkanımız ve Cumhur ittifakı Adayımız Ömer Faruk Çelik’i yıpratmaya yönelik çirkin ve çirkef bir kampanya yürütmektedir. Unutulmasın ki seçimler; 31 Martta bitecek ve hepimiz bu şehir de birbirimizin yüzüne bakacağız.Manisa’da siyasetin seviyesini Red Kit’e indirecek kadar gözü dönmüş bu arkadaşımızı uyarıyorum. Şurada 7 gün sonra seçim yapılacak. Hoplayarak, zıplayarak, yalanlarla, iftiralarla seçim kazanamazsınız. Kendinize gelin. Ayaklarınız yere değsin. Hiç şüpheniz olmasın, 31 Mart seçimlerinde Manisalı hemşerilerimiz en doğru kararı verecektir. Milliyetçi Hareket Partisi bütün ülküdaşları ile Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’in yanındadır. 31 Mart Gecesi sandıklar açıldığında, Şehzadeler ilçemizde rekor bir oyla seçimi kazandığımızı, Manisa’nın 17 ilçesinde ve Büyükşehirde Belediye Başkan Adayımız Cengiz Ergün’le, cumhur ittifakı olarak zafere ulaştığımızı herkes görecek" diye konuştu.