MHP'li Mevlüt Karakaya'nın babası Hacı Aşır Karakaya vefat etti
MHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya’nın babası Hacı Aşır Karakaya'nın vefat ettiği açıklanıd.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya’nın babası Hacı Aşır Karakaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cenazesi yarın defnedilecek
Cenazesi yarın (Pazar) öğle namazına müteakip Çankaya Çavuşlu Mahallesi (Bala Çavuşlu Köyü) mezarlığında defnedilecektir.
MHP'den açıklama
MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Bşk. Yard. Ankara Mv. Mevlüt KARAKAYA’nın muhterem babası Hacı Aşır KARAKAYA tedavi gördüğü hastanede hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (Pazar) öğle namazına müteakip Çankaya Çavuşlu Mahallesi (Bala Çavuşlu Köyü) mezarlığında defnedilecektir. Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verildi.