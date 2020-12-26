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Siyaset MHP'li Mevlüt Karakaya'nın babası Hacı Aşır Karakaya vefat etti
Siyaset

MHP'li Mevlüt Karakaya'nın babası Hacı Aşır Karakaya vefat etti

MHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya’nın babası Hacı Aşır Karakaya'nın vefat ettiği açıklanıd.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 23:55:00 -
MHP'li Mevlüt Karakaya'nın babası Hacı Aşır Karakaya vefat etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya’nın babası Hacı Aşır Karakaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cenazesi yarın defnedilecek

Cenazesi yarın (Pazar) öğle namazına müteakip Çankaya Çavuşlu Mahallesi (Bala Çavuşlu Köyü) mezarlığında defnedilecektir. 

MHP'den açıklama

MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Bşk. Yard. Ankara Mv. Mevlüt KARAKAYA’nın muhterem babası Hacı Aşır KARAKAYA tedavi gördüğü hastanede hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (Pazar) öğle namazına müteakip Çankaya Çavuşlu Mahallesi (Bala Çavuşlu Köyü) mezarlığında defnedilecektir. Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verildi.

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