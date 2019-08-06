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MHP’li Karataş’tan Akşener’in sözlerine sert tepki

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenener’in ülkü ocaklarıyla ilgili açıklamasına sert tepki gösterdi.

06 Ağustos 2019 Salı 13:05
MHP’li Karataş’tan Akşener’in sözlerine sert tepki

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenener’in ülkü ocaklarıyla ilgili açıklamasına sert tepki gösterdi.


Karataş yaptığı açıklamada, “Öncelikle şunu iyi bilmeni isterim ki; Ülkü Ocaklarında bulunan kişiler, Türklük gurur ve şuurunu, İslam ahlak ve faziletiyle bütünleştirip, Türk İslam ülküsünü taviz vermeden yaşamaya çalışan kişilerdir. Tabi sen önce DYP, ardından AK Parti’de sözüm ona siyaset yaptıktan sonra ülkücü hareketin içerisine girdiğin için bu kavramları anlamanı zaten beklemiyoruz” dedi.


Ülkü Ocaklarındakilerin devletini nirvanaya çıkarmak isteyen muazzam bir fikrin ekolü olduğunu kaydeden MHP İl Başkanı Karataş, “Ülkü Ocaklarındakiler devletinin sigortasıdır. Ülkü Ocaklarındakiler Nizam-ı Alem İlahi Kelimetullah davasını şuurla benimsemiş ve bu dava için canından bile vazgeçmeyi göze almış yiğitlerdir. Ülkü Ocaklarındakiler çelik gibi iradeleri, mangal gibi yürekleri ile yarının Türkiye’sidir. Tekrar ediyorum her aklın buna ermesi tabi ki söz konusu değildir. Sen Ülkücü Hareketi sağdan soldan topladığın kişilerle derme çatma çadır benzeri kurduğun partinle bir mi tutuyorsun. İpin ucunu kaçırmışsın farkında değilsin.Yarın bir gün Maho Ağa gibi sende partini satacak kimse bile bulamayacak duruma gelmişsin, gündem oluşturmak için Ülkücülere dil uzatıyorsun. Haydut arıyorsan ortak olduğun partiye bak. Destekçileri dağlarda haydutluk ve teröristlik yapıyorlar. Koltuk uğruna haydutlarla kol kola gezmekten utanmıyorsun, Kalkıp Türk Milliyetçilerine, Ülkücülere dil uzatıyorsun. Acınak hale gelmişsin. Başbakan olacağım dedin, Olamadın. Cumhurbaşkanı olacağım dedin, onu da olamadın. Bari şuurlu bir genel başkan ol da nereye laf attığından haberin olsun. Bu işler Erzurum’a gelip, Karslılara seslenmeye benzemez. Bu işler daha başında olduğun partiyi telaffuz edemeyip, başka partinin adını kullanmaya hiç benzemez. Bizim buralarda güzel bir söz vardır. Gidin kumda oynayın.Uğruna feda edilen canlarla destanlaşan Ülkücü Harekete laf atmak sizlere 10 numara büyük gelir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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