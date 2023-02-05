MHP'li Karakaya o isme dikkat çekti: 13 Şubat'ta malûmun ilâmı olacak!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya 6'lı masanın 13 Şubat'ta açıklanması beklenen ortak adayla ilgili Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek "Malûmun ilâmı olacak." dedi.

Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet'in sunumuyla ekranlara gelen 'Başkent Kulusi' programında konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Mevlüt Karakaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Vatandaşın, 6'lı masanın diğer ifadeyle Millet İttifakının ortak adayını öğrenme konusunda sabrı kalmadı, tadı kaçtı. Halkta Milleti İttifakının beceriksizliklerine ciddi bir tepki var.

"Malûmun (Kılıçdaroğlu) ilâmı olacak"

Beklemedik sürpriz bir aday olacak ki, vatandaş da şaşırsın ama hiç beklenmiyor. Ayın 13'ünde mi olur 23'ünde mi olur, aday açıklandığında aslında malûmun (Kılıçdaroğlu) ilâmı olacak.

Kılıçdaroğlu'nun aday olursa kazanamayacağı hep söylendi. 13 Şubat'ta Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak. O andan itibaren partiyi nasıl bir arada tutacak.

Biz anlaştık deyip o gün toplantıya girseler. Toplantıdan ne çıkacağını kimse bilmiyor. Daha 6'lı masayı kurduklarında Kemal Bey'in aday olarak gösterilmesi vardı gündemde. Kemal Bey diğer partilerin küçüklüğü ve Akşener'in başta 'Başbakan olacağım' diyerek kendini taca atmasıyla ortakların şahsını aday olarak göstereceğini düşünüyordu.

Hep erken seçim istediler. Her gün her akşam, televizyon ekranlarında erken seçim olacak mı, baskın seçim olacak mi diye konuşuldu. Bunu da muhalefet gündeme getirdi. Ama erken seçime yönelik de hiçbir hazırlıkta bulunmadılar. Bugün bile hala aday belli değil.

İYİ Parti'nin stratejik hatası

İYİ Parti olayı farklı alandan götürüyor ama bana sorarsanız burada İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı duruşu abarttı. CHP'li kitlede ciddi bir rahatsızlık oluşturdu. Herkes biliyor ki Kemal Kılıçdaroğlu kazanamayacak ve dolayısıyla İYİ Parti yine herkes biliyor ki başından beri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı.

Kemal Bey'e nasıl oy isteyecekler?

Kılıçdaroğlu ortak aday olduktan sonra Kemal Bey'e nasıl oy isteyecekler. Bu siyasette önemlidir. Kazanamayacağını bildiğiniz ve bir yıldır deklare ettiğiniz, her gün bir kurmayınızın açıklama yaptığı tablodan sonra sahada vatandaşı nasıl ikna edeceksiniz?

Kaynak: Haber7