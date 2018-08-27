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MHP'li isimden flaş çıkış: Alaattin Çakıcı çoktan serbest kalmalıydı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, hazırlanan af taslağıyla ilgiliaçıklamalarda bulundu. Yıldız, "Çakıcı ve Kürşat benim arkadaşlarım. Avukatlıklarını da yaptım. Bu arkadaşlarımızın yıllar önce serbest kalması lazımdı." dedi

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:05
MHP'li isimden flaş çıkış: Alaattin Çakıcı çoktan serbest kalmalıydı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, partisinin hazırladığı af taslağıyla ilgili 'genel af' şeklinde bir gayelerinin olmadığını söyledi ve ekledi;

"SIRF ÜLKÜCÜ OLDUKLARI İÇİN CEZA VERİLDİ"

"Kanunlar genel amaçlı yapılır; "Şu faydalansın, öteki faydalanmasın" diye kanun yapılmaz ki. Bunun bir istisnası var; Cumhurbaşkanı isterse özel af çıkarır. Bunun dışında, bu arkadaşlarımızın yargılandığı maddeler, hüküm özetleri, sevk maddeleri bu sayılanlardan biriyse faydalanamazlar. Bunun dışındaysa herkes faydalanır. Ahmet, Mehmet, Kürşat, Alaattin, Feti fark etmez. Çakıcı ve Kürşat benim arkadaşlarım. Avukatlıklarını da yaptım. Bu arkadaşlarımızın yıllar önce serbest kalması lazımdı. Hakimlik sıfatını kaybetmiş kişiler tarafından, sırf ülkücü olmaları sebebiyle cezalar verildi."

"GENEL AF İÇİN 360 MİLLETVEKİLİNE İHTİYAÇ OLUR"

Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Yıldız, "Genel af TBMM’nin yetkilerinde var ve 87. maddeye göre de 5’te 3 çoğunlukla alınır. Yani şu anda 360 milletvekiline ihtiyaç duyar." dedi ve sözlerine "Milliyetçi Hareket Partisi’nin 50 milletvekili var. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin tamamı bizim teklifimize lehte oy kullansa dahi, yine 360 milletvekili olmaz. Genel affın şartları şu anda yok." diye devam etti.

"HENÜZ METİN YOK, TASLAK VAR"

Yıldız, Par'ın "Kişilere ve mala karşı işlenen suçlar af kapsamında olacak mı? Örneğin; yağma, kasten insan öldürme, yan kesicilik, hırsızlık gibi toplum güvenliğini tehdit eden suçlardan mahkum olanları kapsayacak mı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Bu saydığımız maddelerin dışında olanları kapsayacak. Sayın Genel Başkanımız da açıklama yaptı. Elimizde henüz kanun teklifi haline gelmiş bir metin yok, taslaklar var.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:05
  1. İstanbul
  2. MHP
  3. Milliyetçi Hareket Partisi
  4. Feti Yıldız
  5. MHP Genel Başkan Yardımcısı
  6. Alaattin Çakıçı
  7. Af açıklaması
  8. Ülkücülük
  9. dikkat çeken sözler

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