MHP'li isim 'Af' için tarih verdi! MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Aralık ayına kadar af paketinin meclise geleceğini söyledi.

MHP'nin seçimlerden önce gündeme getirdiği af konusunda sona doğru yaklaşılıyor. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağına ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik."

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