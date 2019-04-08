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MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıyı uğradı

aracıyla Kars’tan Arpaçay istikametine seyreden MHP Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy'a arkadan takip eden araçtakiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

08 Nisan 2019 Pazartesi 07:27
MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıyı uğradı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, ailesini düğünden alıp Kars il merkezine getirmek için aracıyla Arpaçay’a doğru yola çıktı. Şehir merkezine 15 km mesafedeki Mezra Köyü mevkiine geldiğinde arkadan gelen aracın selektör yaptığını gördü.

Tanıdık zannetti, frene bastı

“Bir tanıdık olabilir” düşüncesiyle aracın hızını yavaşlattı. Bu sırada silah sesleri duyan ve aracın arka camının patladığını gören Boy, direksiyona kapandı. Boy’un kendini direksiyona kapatmasıyla birlikte araç yolun sağına şarampole kayarak yan yattı. 5 kurşunun isabet ettiği araçta hasar oluşurken MHP Merkez İlçe Başkanı Boy, olayı yara almadan atlattı.

Kimliği belirsiz kişi yada kişiler olayın ardından kayıplara karışırken bir süre sonra aracından çıkan Boy, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Öte yandan jandarma olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatan jandarma il merkezi çıkışı ve çevre kavşaklarda önlem aldı.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 07:27
  1. Kars
  2. Uğur Boy
  3. MHP

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  • Buyrun provokasyonaBuyrun provokasyona15 dk önce
    Başladı, inşallah devamı gelmez
  • Tamam Tamam 23 dk önce
    Ekrem İmamoğlu haberleri bitti

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