MHP'li Hüseyin Sözlü'ye Şeyma Subaşı'na hakaretten hapis cezası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı ve eski Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, Şeyma Subaşı'na hakaret ettiği gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şeyma Subaşı suç duyurusunda bulundu

MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, iki yıl önce gayrimeşru yaşam tarzıyla gençlere kötü örnek olan Şeyma Subaşı hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şeyma Subaşı’nın avukatı hakaret gerekçesiyle Sözlü hakkında suç duyurusunda bulundu.

MHP'li Sözlü'ye hapis cezası

Yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen iddianame ile Hüseyin Sözlü aleyhine hakaret suçundan dava açılmıştı. Asliye Ceza Mahkemesi Hüseyin Sözlü’nün Şeyma Subaşı’na karşı hakaret suçunu işlediğine karar verip 5 ay hapis cezasına hükmetti.

Hüseyin Sözlü sosyal medya hesabından “Bilcümle taklacılar, Acun’dan boşanmış Şeyma gibi anında başka kucaklara atlayıp, üzerine bir de dava adamlığı adına habire vecizeler paylaşmazlar mı! Ahlak üzerine ahkam kesmezler mi!” demişti.

“Şeyma Subaşı'na hakaret etmeyen yargılanmalı”



Geçtiğimiz günlerde de metres hayatı yaşadığı Mısırlı bir iş adamının kendisine aldığı ve üzerinde 'erkek arkadaşımın malıyım' yazılı sweatshirt ile tepki toplayan Şeyma Subaşı için sosyal medyada “Şeyma Subaşı'na hakaret etmeyen yargılanmalı” şeklinde tepkiler geldi.

Kendisine hakaret edilmesi ve reklamı olması için çırpınan Şeyma Subaşı, yaşam tarzı ve dikkat çeken paylaşımlarıyla tepkilerin odağı olmaya devam ediyor.