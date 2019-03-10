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MHP’li Erdem’i duygulandıran hikaye

Avcılar’da düzenlenen programda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, AK Parti Avcılar Belediye Meclis Üyesi adayı olan dünya ikincisi para-tekvandocu engelli Ayşe Işık’ın hayat hikayesini duyuncaduygu dolu anlar yaşadı.

10 Mart 2019 Pazar 17:56
MHP’li Erdem’i duygulandıran hikaye

Avcılar’da düzenlenen programda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, AK Parti Avcılar Belediye Meclis Üyesi adayı olan dünya ikincisi para-tekvandocu engelli Ayşe Işık’ın hayat hikayesini duyuncaduygu dolu anlar yaşadı.


Avcılar’da MHP İlçe Kadın Kolları tarafından ‘Farkındalık Yaratan Kadınlar’ isimli bir program düzenlendi. Programa MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, MHP Avcılar İlçe Başkanı Muhammet Nur Kutun, MHP Avcılar Kadın Kolları Başkanı Esen Alkan, AK Parti Avcılar Kadın Kolları Başkanı Seda Tiryaki, AK Parti Avcılar Belediye Meclis Üyesi adayı dünya para-tekvando ikincisi Ayşe Işık, AK Parti Avcılar Belediye Meclis Üyesi adayı Ayşe Soy ve çok sayıda kadın belediye meclis üyesi adayı ve kadın davetliler katıldı. Programda konuşan MHP’li Erdem, Ayşe Işık’ın konuşması sırasında duygulandığı belirterek, “Konuşurken bile burnumun direğini sızlattı. Bana tekrar kadın olduğum için ne kadar gurur duymam gerektiğini söyledi. 5 yaşında kollarını kaybedip bugün bu başarılara imza atmak çok kolay değil ama kadın başarır, her şeyin üstesinden gelir. Altın kaşık ağzında doğmazsa bile o altın kaşığı evladının ağzına vermesini mutlaka bilir” dedi.



“Projeler ne kadar büyürse ve geliştirilirse istihdam o kadar büyüyecektir”


Erdem konuşmasının devamında, Avcılar’ın sorunlarına atıfta bulunarak, “Deprem riskinin büyüklüğünü biliyoruz. Neler yapılmalı? Ekonomiyi genelde yerel yönetimlerden uzak tutarlar ama ben şunu biliyorum ki sayın başkanımız bu konu ile ilgili mutlak ve mutlak gençlerin istihdamı hususunda üzerine düşeni yapacaktır. Projeler ne kadar büyürse projeler ne kadar doğru geliştirilir ise istihdam o kadar büyüyecektir. Uyuşturucu bataklığına saplanmış olan kardeşlerimiz var biz bunları biliyoruz. Mutlak ve mutlak emniyetin bu açıdan görevi çok büyük belki ama mevcut belediyenin de çalışmalarını çok yapması gerekiyor” diye konuştu.


AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy ise, seçim sürecinde önemli bir yolda olduklarını söyleyerek, “Bugün güzel bir organizasyonda sebebi hayatımız olan, hiçbir zaman da hakkını ödemeyeceğim, her anımı her zamanımı Rabbim’e borçluyum fakat kıymetli annem aklıma geldi. Nasıl hakkını öderim nasıl ödeyebilirim ki dedim, ödeyemem. Aynı zamanda sebebi mutluluğum aklıma geldi. Sebebi mutluluğum da kıymetli eşim. Her zaman söylediğim bir söz var, eşinden ve işinden memnun olan hayatta mutsuzluk aramasın. Hakkını ödeyemem. İki tane bana güç veren jeneratörüm var, iki tane kızım var. Onlar benim enerji kaynağım. Klasik protokol konuşmaları yapıyorum, bazen biraz daha samimi bir ortam, daha güzel bir ortam. Çünkü seçim ittifakı değil geleceğin teminatını gördüğüm bir ortam. Rabbim mahcup eylemeyecek, muvaffak eyleyecek. İnşallah sadece bu güzel ittifak ile kalmayacak, tüm renklerin Avcılar’ı seven tüm herkesin katılımı ile geniş bir mutabakatı ile inşallah Avcılar 31 Mart’ta bu makus talihine bir son diyecek. Bu eziyete, bu zulmete bu hezimete son diyecek. 1 Nisan’da da yeni ufuklara açılmanın yeni hizmetlere kavuşmanın muhteşem bir kent olmanın muazzam ve marka bir kent olmanın miadı olacaktır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:56
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