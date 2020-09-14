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Aktüel MHP'li Erdem'den Küçükçekmece'deki Zahide Özay Semt Konağı'nın adının değiştirilmesine tepki
Aktüel

MHP'li Erdem'den Küçükçekmece'deki Zahide Özay Semt Konağı'nın adının değiştirilmesine tepki

Yeniakit Publisher
2020-09-14 17:22:07 -
MHP'li Erdem'den Küçükçekmece'deki Zahide Özay Semt Konağı'nın adının değiştirilmesine tepki

TBMM (AA) - MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, İstanbul Küçükçekmece'deki Zahide Özay (Zahide Nine) Semt Konağı'nın isminin, ilçe belediyesi tarafından değiştirilmesine tepki göstererek, "Onurlu ve dik duruşuyla Türk halkını temsil eden Zahide Özay'ın isminin semt konağına tekrar verilmesi için ivedilikle bir çalışma yapılması gerekiyor." dedi.

Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gezi olayları sırasında Vatan Caddesi'nde basın açıklaması yapmak isteyen gruba tepki gösteren "Zahide Nine" lakaplı Zahide Özay'ın isminin, Küçükçekmece'de 2018'de yapılan semt konağına verildiğini hatırlattı.

CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin, Zahide Özay (Zahide Nine) Semt Konağı'nın ismini, "Kadın Eşitlik Merkezi" olarak değiştirdiğini söyleyen Erdem, "Seçim bölgem Küçükçekmece'de CHP'li bir belediye başkanının göreve gelir gelmez semt konağının ismini değiştirmesinin altındaki sebep nedir? Bu tutum hangi maksada hizmet etmektedir? Tüm Küçükçekmece vatandaşı gibi ben de merak ediyorum." diye konuştu.

MHP'li Erdem, gerçek bir vatan, millet ve bayrak sevdalısı olan, tüm Türkiye'nin sevgi, saygı ve takdirini kazanan Zahide Özay'ın isminin semt konağına verilmesinin kimleri, neden rahatsız ettiğini sordu.

Erdem, "Onurlu ve dik duruşuyla Türk halkını temsil eden Zahide Özay'ın isminin semt konağına tekrar verilmesi için ivedilikle bir çalışma yapılması gerekiyor. Zahide Nineler sahipsiz değildir." ifadesini kullandı.


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