MHP'li Cemal Enginyurt'tan Muharrem İnce'ye Hamza Yerlikaya tepkisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Atama kararıyla ilgili CHP'li Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Dış mihrakları, Londra merkezli karanlık operasyonları, faiz lobilerini kündeye getirmek için Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı güreşçi Hamza Yerlikaya atanmış. Hayırlı olsun. Artık dış mihraklar ekonomimize saldırmaya cesaret edemez." ifadelerini kullanmıştı.

"İnce zavallı, Tİ'ye almış"

MHP'li Cemal Enginyurt ise İnce'nin paylaşımına çok sert ifadelerle yanıt verdi:

Muharrem İnce denilen İnce zavallı! "Güreşçi" Vakıfbank yönetim kurulu üyesi oldu diye Hamza Yerlikaya kardeşimizi Tİ'ye almış. Güreşçi olmak için bilek, yürek, akıl ve cesaret gerekir, sende bunlar olmayınca anlamazsın. İş Bankası YK üyesi CHP'liler! Ekonomi uzmanları mı? Ayıp ayıp.