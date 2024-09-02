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Gündem MHP'li belediye başkanının kardeşine silahlı saldırı
Gündem

MHP'li belediye başkanının kardeşine silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2024-09-02 19:40:00 - 2024-09-02 19:40:33
MHP'li belediye başkanının kardeşine silahlı saldırı

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger'in kardeşi olan Kars İlkokulu Müdürü Koray Senger'in aracı 3 kişi tarafından cadde ortasında kurşunlandı. Polis olay yerinden motosikletle kaçan 3 kişiyi gözaltına aldı.

MHP'li Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger'in kardeşi Koray Senger'in otomobiline silahlı saldırı düzenlendi.

Kars İlkokulu Müdürü olan Koray Senger'in Yenişehir Mahallesi Ahmet Aslan Caddesi'nde park halinde bulunan aracını kurşunlayan bir kişi, olay yerinden motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine okulun önüne giden polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, MOBESE kayıtlarını inceleyerek saldırı gerçekleştiren şüpheli ile ona yardım ettiği iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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