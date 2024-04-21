  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eğer doğruysa skandal! WhatsApp hakkında korkunç İsrail iddiası

Başkan Erdoğan Irak'a gidiyor! Petrol akışı yeniden başlayabilir

CHP’li müdürden eşkıyalık! Polise silah çekip “Seni geberteceğim” dedi

O ülkeden, ağızları açık bırakan “BİM” kararı! Tüm dünya bunu konuşuyor

Kurtlar Vadisi efsanesiyle ilgili şok gelişme! “İran” detayı herkesi şaşkına çevirdi

Hakan Ural’dan eleştirilere olay cevaplar! “Ölürüm de Erdoğan’ı satmam”

Hamas'tan Filistinlilere çağrı! Meydanları ateş topuna çevirin

“Tahsin Paşa” rolüyle hafızalara kazınmıştı! AK Parti Milletvekili Yenişehirlioğlu’ndan “lüks saat” paylaşımı sonrası flaş karar! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

Saadet Partisi’nde Karamollaoğlu bırakıyor! İşte genel başkanlık için konuşulan 5 aday! Bu isimlere çok ama çok şaşıracaksınız

Filistinlilerin kurduğu müthiş tuzak… İsrailli terörist böyle patladı
Siyaset MHP'li belediye başkanı hastaneye kaldırıldı
Siyaset

MHP'li belediye başkanı hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-21 19:15:00 -
MHP'li belediye başkanı hastaneye kaldırıldı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde bağlı Çadırkaya Beldesinin Belediye Başkanı Sait Durgun, evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Belediye Başkanı Durgun evinde rahatsızlanması nedeniyle Çayırlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Durgun, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek burada anjiyo yapıldı.

Kapalı damarları açılan Durgun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MHP, Abdulkadir Selvi’nin o çıkışına ateş püskürdü! Zehir zemberek sözler: "Çöptür, kılıç artığıdır"
MHP, Abdulkadir Selvi’nin o çıkışına ateş püskürdü! Zehir zemberek sözler: “Çöptür, kılıç artığıdır”

Gündem

MHP, Abdulkadir Selvi’nin o çıkışına ateş püskürdü! Zehir zemberek sözler: “Çöptür, kılıç artığıdır”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aradaki farka dikkat! CHP'li Başkanın afişine MHP'den afişli cevap
Aradaki farka dikkat! CHP'li Başkanın afişine MHP'den afişli cevap

Siyaset

Aradaki farka dikkat! CHP'li Başkanın afişine MHP'den afişli cevap

MHP’nin "Yok hükmündedir, çöptür, kılıç artığıdır" diyerek tepki gösterdiği AK Parti’ye yakın Abdulkadir Selvi’den AK Parti için flaş çağrı: ‘İhtiyaç var, yoksa…’
MHP’nin “Yok hükmündedir, çöptür, kılıç artığıdır” diyerek tepki gösterdiği AK Parti’ye yakın Abdulkadir Selvi’den AK Parti için flaş çağrı: ‘İhtiyaç var, yoksa…’

Medya

MHP’nin “Yok hükmündedir, çöptür, kılıç artığıdır” diyerek tepki gösterdiği AK Parti’ye yakın Abdulkadir Selvi’den AK Parti için flaş çağrı: ‘İhtiyaç var, yoksa…’

MHP, "Yok hükmündedir, çöptür, kılıç artığıdır" diyerek yerin dibine sokmuştu! AK Parti’ye yakın Abdulkadir Selvi’ye bir şok daha! Neye uğradığını şaşıracak
MHP, “Yok hükmündedir, çöptür, kılıç artığıdır” diyerek yerin dibine sokmuştu! AK Parti’ye yakın Abdulkadir Selvi’ye bir şok daha! Neye uğradığını şaşıracak

Medya

MHP, “Yok hükmündedir, çöptür, kılıç artığıdır” diyerek yerin dibine sokmuştu! AK Parti’ye yakın Abdulkadir Selvi’ye bir şok daha! Neye uğradığını şaşıracak

CHP’de Hısım akraba belediyeciliği tam gaz! 'Ben CHP'lileri işe almayacağım da MHP'lileri mi alacağım' dönemi geri geldi
CHP’de Hısım akraba belediyeciliği tam gaz! 'Ben CHP'lileri işe almayacağım da MHP'lileri mi alacağım' dönemi geri geldi

Gündem

CHP’de Hısım akraba belediyeciliği tam gaz! 'Ben CHP'lileri işe almayacağım da MHP'lileri mi alacağım' dönemi geri geldi

MHP'ye yakın Bengütürk TV’de bomba patladı! Öcalan sevici Merdan Yanardağ bakalım şimdi ne halt edecek
MHP'ye yakın Bengütürk TV’de bomba patladı! Öcalan sevici Merdan Yanardağ bakalım şimdi ne halt edecek

Gündem

MHP'ye yakın Bengütürk TV’de bomba patladı! Öcalan sevici Merdan Yanardağ bakalım şimdi ne halt edecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23