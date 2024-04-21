MHP'li belediye başkanı hastaneye kaldırıldı
Erzincan’ın Tercan ilçesinde bağlı Çadırkaya Beldesinin Belediye Başkanı Sait Durgun, evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Belediye Başkanı Durgun evinde rahatsızlanması nedeniyle Çayırlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Durgun, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek burada anjiyo yapıldı.
Kapalı damarları açılan Durgun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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