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Yaşam MHP'li Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü toprağa verildi
Yaşam

MHP'li Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 57 yaşındaki Afyonkarahisar'ın Başmakçı İlçe Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 17:59:00 -
MHP'li Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 57 yaşındaki Afyonkarahisar'ın Başmakçı İlçe Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü gözyaşları arasında toprağa verildi.

Başkan Gönüllü, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Cenaze törenine, Gönüllü'nün ailesi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde ve belediye önünde helallik alınmasının ardından Gönüllü'nün Türk bayrağına sarılı cenazesi Cuma Camisine götürüldü.

Gönüllü'nün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.


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