  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den SİHA alan Asya ülkesi şaşkın: Alışık olduğumuz sistemlerden farklı hareket ediyor

Borsada hissesi olanlar dikkat! Tunç Şatıroğlu borsanın füze gibi fırlayacağı tarihi açıkladı

MEB’ten isim değişikliğine tepki: Tasvip etmemiz mümkün değil

Asgari ücret ve emekli maaşı zammı: Tüm veriler o rakama işaret ediyor!

ABD'liler o ilimize geldi! Bölgede petrol olduğuna inanıyorlar, miktarını bile söylediler ve hemen çıkaracaklar

DASK poliçesi böyle belirleniyor! Hak kaybı yaşamamaya dikkat edin!

Tüm dünya merakla bekliyordu! Büyük uçuşa saatler kala Milli Muharip Uçak Kaan'dan kötü haber

Ne altın ne dolar! Necmettin Batırel 'Yabancılar buraya para basmaya başladı, basan kazanır' diyerek duyurdu

Patronlardan son dakika asgari ücret kararı! 'O rakamın üzerine çıkamayız' deyip Erdoğan'a ilettiler

Dünyanın en büyük ikinci keşfi! Dev rezerv o ilimizde bulundu, yerin altından resmen fışkırıyor
Siyaset MHP'li Başkan Vural görevinden istifa etti
Siyaset

MHP'li Başkan Vural görevinden istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-12-26 21:39:00 -
MHP'li Başkan Vural görevinden istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Babaeski İlçe Başkanı Emre Vural, sağlık problemi sebebiyle görevinden istifa etti.

MHP Babaeski İlçe Başkanı Emre Vural, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Şeref ve gururla yaklaşık 5 yıldır yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Babaeski İlçe Başkanlığı görevimden sağlık sorunlarım sebebiyle istifa etmiş bulunmaktayım. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Bey'e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Ülkücü harekete olan bağlılığım ve hizmetlerim devam edecektir.

Bu süreçte yanımda olan partime, tüm dava arkadaşlarıma ve tüm yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyorum. Ülkücü ve Milliyetçi Hareket bu bayrak dalgalandıkça sürecektir" dedi.

O ilimizde futbola artık el konuldu! İstifa haberinin gelmesi an meselesi: Harekete geçtiler: Görüntüler az önce geldi!
O ilimizde futbola artık el konuldu! İstifa haberinin gelmesi an meselesi: Harekete geçtiler: Görüntüler az önce geldi!

Spor

O ilimizde futbola artık el konuldu! İstifa haberinin gelmesi an meselesi: Harekete geçtiler: Görüntüler az önce geldi!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meral Akşener'e bir şok daha! O kurumu 28 milyar TL zarar ettiren İYİ Partili istifa etti" target="_blank">
Meral Akşener'e bir şok daha! O kurumu 28 milyar TL zarar ettiren İYİ Partili istifa etti
Meral Akşener'e bir şok daha! O kurumu 28 milyar TL zarar ettiren İYİ Partili istifa etti

Gündem

Meral Akşener'e bir şok daha! O kurumu 28 milyar TL zarar ettiren İYİ Partili istifa etti

İYİ Parti'de bir milletvekili daha istifa etti
İYİ Parti'de bir milletvekili daha istifa etti

Gündem

İYİ Parti'de bir milletvekili daha istifa etti

Yok böyle bir açıklama: Aman dikkat! İstifa kararı için bir sen eksiktin konuşmayan Portakal! Sen de konuştun artık...
Yok böyle bir açıklama: Aman dikkat! İstifa kararı için bir sen eksiktin konuşmayan Portakal! Sen de konuştun artık...

Spor

Yok böyle bir açıklama: Aman dikkat! İstifa kararı için bir sen eksiktin konuşmayan Portakal! Sen de konuştun artık...

Kulağı delik o gazeteci, "İstifası cebinde" demişti! İYİ Parti'de büyük kriz! Ve beklenen oldu! Sonunda istifa etti
Kulağı delik o gazeteci, “İstifası cebinde” demişti! İYİ Parti'de büyük kriz! Ve beklenen oldu! Sonunda istifa etti

Siyaset

Kulağı delik o gazeteci, “İstifası cebinde” demişti! İYİ Parti'de büyük kriz! Ve beklenen oldu! Sonunda istifa etti

Aç kapıyı Veysel efendi onlar da gidiyor! İYİ Parti’de yeni istifa dalgası
Aç kapıyı Veysel efendi onlar da gidiyor! İYİ Parti’de yeni istifa dalgası

Siyaset

Aç kapıyı Veysel efendi onlar da gidiyor! İYİ Parti’de yeni istifa dalgası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23