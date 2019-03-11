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MHP’li başkan adayı Bıyık’a sevgi seli

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde çalışmalarıyla göz dolduruyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:01
MHP’li başkan adayı Bıyık’a sevgi seli

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde çalışmalarıyla göz dolduruyor. Başkan Adayı Erdoğan Bıyık’ın yoğun temposunu görenler “Erdoğan Bıyık bu tempoyla Düzce Belediye Başkanı olursa Düzce çağ atlar” yorumunu getirdiler.

 

31 Mart Yerel Seçimler öncesinde çalışmalarıyla ve yaptıklarıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, dur durak bilmeden sıkılmadık el ayak basılmadık yer bırakmama anlayışı ile mesaisine devam ediyor.



Ülkü ocaklarıyla bir araya geldi

 

Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Düzce Ülkü Ocakları teşkilatı ile kahvaltı programında bir araya geldi. Programa MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Abdullah Bahadir Alperen, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu da katıldı. Program yapılan konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekilmesi ile son buldu.



Çamköy TOKİ “Erdoğan Bıyık” dedi

 

Programına Genç İmamhatipliler Derneğini ziyaret ederek devam eden Bıyık daha sonra Çamköy TOKİ Konutlarında coşkulu bir kalabalığa hitap etti. Yüzlerce Çamköy sakini Başkan Adayı Erdoğan Bıyık’ı dinleyerek destek sözü verdi. Mini bir miting havasında gerçekleşen ziyarette Bıyık, “Sizler üzerinde bu zamana kadar hep baskı yapılmaya çalışıldı. Bizler sizlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanındayız. Kimse sizi zor durumda bırakamaz. Bizler sizlerin yanındayız” şeklinde konuştu.



“Gereken yapılacak”

 

Malatyalılar tarafından organize edilen programa da katılım sağlayan Bıyık, daha sonra Abhaz Kültür Derneğinin programına katıldı. Abhaz Kültür Derneği Yönetim Kurulu tarafından programa katılan protokol üyelerinden yapılmak istenen Kültür Merkezi için destek sözü istendi. MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık gerekli yardımın yapılması için tam desek sözü verdi. Bıyık, “Bizler derneği daha önceden ziyaret ettik. Ziyaretimizde yapılan çalışmalar hakkında ve kültür merkezi için gerekli bilgiler aldık ve gerekenin yapılacağının sözünü verdik. Belediye Başkanı olsak da olmasak da böylesi güzel bir çalışmanın içerisinde bizlerde yer almak isteriz. Gerekeni yapma konusunda söz veriyoruz” şeklinde konuştu.



“Darıcı Mahallesine hizmeti biz getireceğiz”

 

Akşam programında Darıcı Mahallesine çıkarma yapan Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, mahalle sakinleri tarafından meşale ile karşılandı. Darıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleşen programda mahalle sakinleri “Düzce’nin son mahalle olan yeri biziz ve bizi mahalle yaptıktan sonra hizmet konusunda geri plana attılar. Yollarımız asfalt yok, 18 uygulaması ile bizleri komşularımız ile düşman etmeye çalıştılar” şeklinde konuştular.

 

Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, “Öncelikle Darıcı Mahallesi Muhtarını huzurunuzda tebrik etmek isterim. Kısıtlı imkanlarla mahallenin gelişimi konusunda elinden geleni yapmış. Alt yapısı yapılmış mahallenin ancak mahalle sakinlerinin sosyal olarak zaman geçirebileceği bir park yok. Buraya park yapmak bizlere nasip olur. Bizim aynı Darıcı Mahallesinde olduğu gibi tarım arazisi olan mahallelerde yapmak istediğimiz tarım alanlarının da üretim yaptırmak projemiz Darıcı Mahallesi için çok uygun. Buralarda tarım arazilerini verimli kullanılması adına gerekeni yapacağız. 18 uygulamasından bende mağdurum. Yapılacak olan her şeyi yapacağım ve sizlerin mağduriyetinizi gidereceğim” dedi. Yoğun programını Darıcı Mahallesinde ev ziyareti ile sonlandıran Başkan Adayı Erdoğan Bıyık gün boyuna binlerce vatandaş ile bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:01
  1. Düzce
  2. Malatya
  3. doğa
  4. kültür
  5. fotoğraf

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