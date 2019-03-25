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MHP’li Akçay: "İstiklal Marşımızı okumayan adaya hangi yüzle oy isteyeceksiniz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, CHP Adalar Belediye Başkan adayının İstiklal Marşı’na eşlik etmemesiyle ilgili olarak, "İstiklal Marşı, Türk milletinin namusudur.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:08
MHP’li Akçay: "İstiklal Marşımızı okumayan adaya hangi yüzle oy isteyeceksiniz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, CHP Adalar Belediye Başkan adayının İstiklal Marşı’na eşlik etmemesiyle ilgili olarak, "İstiklal Marşı, Türk milletinin namusudur. Bu namusa sahip çıkmayı reddedenin milletimizin iradesine talip olmaya dahi hakkı yoktur" dedi.


MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına Manisa’nın Akhisar ilçesinde devam etti. MHP ilçe teşkilatında partililerle bir araya gelen Akçay, Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Eryüksel’e destek için Reşatbet Mahallesi’ndeki mitinge katıldı. Akçay, programlarında 31 Mart Seçimleri’nin önemine değinerek bugüne kadar hiçbir seçimde gaflet, delalet ve ihanetin bu kadar ileri gitmediğini ifade etti.


31 Mart’ta yerel yöneticilerin belirleneceğine kimsenin itiraz etmediğini söyleyen Akçay “Ancak mesele bu kadar basit değil. Milletimizin karşısına öyle adaylarla çıkıyorlar ki milletimizin birliği ve ülkemizin bütünlüğü üzerine yeni ve tehlikeli tartışmalar kapımızdadır. İp yöneticileri PKK ile ittifaklarını gizlemeye çalışsa da belediye meclis aday listelerindeki 29 PKK/KCK’lı ittifakı açığa çıkardı. İp bu adaylarla PKK’yı belediyelere taşımak istiyor. Demek ki parti programında ve resmi dokümanlarında milliyetçiliğe yer vermeyen ip sadece Kandil’e iyi gelecekmiş. CHP, PKK ile ittifakına Manisalı hemşehrilerimizin pirüpak oylarını da alet etmek istiyor. Listelerindeki 6 PKK’lıyla Manisa’yı Kandil’e bağlamak istiyorlar. Manisalılar bu kirli pazarlığın bir parçası olmayacak yüksek irade ve hassasiyete sahiptir. Manisalılar iradesini, bütçesini Kandil’e bağlamayacaktır” şeklinde konuştu.


CHP Adalar Belediye Başkan adayının İstiklal Marşı’na eşlik etmediği görüntüleri de eleştiren Akçay, “İstiklal Marşı Türk milletinin namusudur. Bu namusa sahip çıkmayı reddedenin milletimizin iradesine talip olmaya dahi hakkı yoktur. İstiklal Marşımız, Türkiye’yi demokratik bir hukuk devleti olarak inşa eden zorlu mücadelenin kahramanlık destanıdır. Bu nedenle İstiklal Marşı’na sahip çıkmak Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti’ne, demokrasiye, hukuk devletine sahip çıkmaktır. İstiklal Marşı’nı okumayı reddeden bir belediye başkan adayı bütün bunlara sırtını dönmüş demektir. Şimdi asıl soru şu: İP, milli marşımızı okumayı reddeden CHP adayına hangi yüzle oy isteyecek?” diye sordu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:08
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