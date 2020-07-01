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Gündem

MHP'den sosyal medya kararı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya kararının ardından, tüm parti yönetiminin bu geceden itibaren hesaplarını "dondurma kararı" aldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 22:22:00 -
MHP'den sosyal medya kararı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yaptığı sosyal medya açıklamasının ardından parti yönetimi de harekete geçti.

Bahçeli'nin "Sosyal medyayla ilgili kanuni düzenleme TBMM'de yapılana kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyorum." kararı üzerine parti yönetimi de aynı doğrultuda hareket etmeye başladı.

Parti yönetimi, milletvekilleri, MHP il ve ilçe başkanları ile Ülkü Ocakları başkanlarının da tüm sosyal medya hesaplarını söz konusu düzenleme yapılana kadar askıya alacağı öğrenildi.

MHP'nin aldığı kararın bu gece yarısından itibaren hayata geçirileceği vurgulandı.

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Yorumlar

puhahahahahaha

sosyal medyanında çok umurundaydı :)
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YÜKSEL ĶILIÇ

Helal olsun MHP LI kardeslerime hepinizi saygiyla selâmliyorum
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