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Seçim 2019 Sayfası

MHP'den 'seçim yenileme' hamlesi!

MHP, Maltepe'de yeteri kadar sandık başkanı bulunmasına rağmen ilçe dışında sandık başkanı olarak görevlendirilme yapılması ve yasa gereği görev alamayacak kişilerin görevlendirilmesini gerekçe göstererek ilçede seçimin yenilenmesi için İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvuru yaptı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 00:47
MHP'den 'seçim yenileme' hamlesi!

Milliyetçi Hareket Partisi Maltepe İlçe Başkanlığı, ilçedeki seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na seçimlerin yenilenmesi için başvuru yaptı.

MHP Maltepe İlçe Başkanlığı, daha önce Maltepe seçim kuruluna 31.03.2019 tarihinde vermiş olduğu dilekçede Türkan Saylan Kültür Merkezi içerisinde ve dışarısında Maltepe Belediyesi başkanlığının çalışanlarının bulundurulması ve görev verilmemesi ile ilgili müraacatta bulunduğu ve bunun kabul edilmiş olmasına rağmen karara uyulmadığını açıkladı.

MHP, seçimlerin yenilenme gerekçesi için verdiği dilekçede "Yeteri kadar sandık başkanı varken ilçe dışında sandık başkanı olarak görevlendirilme yapılması, 117 kişinin akraba olması, yasa gereği görev alamayacak personele görev verilmesi yasaya aykırılık teşkil etmesi yanında, tarafsız ve adil yapılması gereken seçimlere şaibe ve gölge düşürmüştür." ifadelerine yer verdi.




 

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 00:47
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