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Siyaset MHP'den Sadettin Tantan’a tepki
Siyaset

MHP'den Sadettin Tantan’a tepki

MHP’li yöneticiler, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik "Siz insanlardan oy aldınız. Milleti tehdit edemezsiniz, size öyle bir yetki verilmedi" sözlerine sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 15:35:00 -
MHP'den Sadettin Tantan’a tepki

 YENİ AKİT  ANKARA 

MHP (AR-GE) Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili, İzzet Ulvi Yönter, “Tantan, tantana yapmış! Genel Başkanımızın milleti tehdit ettiğini ispat etmezse haysiyetsizdir! Tantan kim oluyor da Genel Başkanımız’dan hesap sormaya kalkıyor? Milliyetçiliği ağzına alan adama bakın hele, ne fikri var ne de kirli ifadelerini teyit edecek itibarlı bir mazisi... 57.Hükümet döneminde, İçişleri Bakanlığı görevini deruhte eden S.Tantan, organize suç örgütleriyle mücadele konusunda Sayın Genel Başkanımızdan aldığı kesin talimatları açıklaması, bunun sonucunda Türkiye’nin nasıl rahatladığını itiraf etmesi millet huzurunda namus borcudur…” diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, “Sadettin Tantan; MİT mensuplarımızı deşifre eden karanlık ‘oda’larda, MHP düşmanı ‘fitneçağ’larda iftira atacağına, MHP'nin de ortağı olduğu 57. Hükümette İçişleri Bakanıyken Sayın Genel Başkanımızdan ‘terörle, organize suçlarla mücadele’de aldığın talimatları açıkla!” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ers61

Saadettin, tantana yapmış, güzel tespit!
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Koltuk Sevdası Bitmiyor

Bu gibi "adamlara" koltuk verme senden kötüsü olmaz.Koltuğu elinden alınanların hepsi "$er ittifakına" yazıldı.
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