MHP'den Sadettin Tantan’a tepki

YENİ AKİT ANKARA

MHP (AR-GE) Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili, İzzet Ulvi Yönter, “Tantan, tantana yapmış! Genel Başkanımızın milleti tehdit ettiğini ispat etmezse haysiyetsizdir! Tantan kim oluyor da Genel Başkanımız’dan hesap sormaya kalkıyor? Milliyetçiliği ağzına alan adama bakın hele, ne fikri var ne de kirli ifadelerini teyit edecek itibarlı bir mazisi... 57.Hükümet döneminde, İçişleri Bakanlığı görevini deruhte eden S.Tantan, organize suç örgütleriyle mücadele konusunda Sayın Genel Başkanımızdan aldığı kesin talimatları açıklaması, bunun sonucunda Türkiye’nin nasıl rahatladığını itiraf etmesi millet huzurunda namus borcudur…” diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, “Sadettin Tantan; MİT mensuplarımızı deşifre eden karanlık ‘oda’larda, MHP düşmanı ‘fitneçağ’larda iftira atacağına, MHP'nin de ortağı olduğu 57. Hükümette İçişleri Bakanıyken Sayın Genel Başkanımızdan ‘terörle, organize suçlarla mücadele’de aldığın talimatları açıkla!” ifadelerini kullandı.