MHP'den Oniki Ada hamlesi! Bahçeli 9 Eylül'ü işaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Oniki Ada ile ilgili dikkat çeken bir duyuruda bulundu.

Ülkücüler yürüyüş yapacak

Oniki Ada'nın statüsünü yeniden gündeme getiren Bahçeli, 9 Eylül 2020'yi işaret ederek dokuzuncu ayın dokuzunda saat dokuzda İzmir'de düşmanın denize döküldüğü muhit ve mıntıkaya kadar, Oniki Ada'yı temsilen teşkil edilecek oniki heyetin her birinde seksen bir ülkücü bulunması sureti ile istiklal için kararlılık yürüyüşü yapacaklarını bildirdi.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Oniki Ada'nın coğrafi, siyasi ve diğer özelliklerinin hesaba katılarak hukuken yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

"Bu adalar haksız şekilde elimizden alındı"

Oniki Ada konusunun Türk Milletinin kanayan yarası olduğunu ifade eden Bahçeli, bu adaların haksız, hayasız ve hukuksuz şekilde Türkiye'nin elinden alındığını, Oniki Ada'nın statüsünün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini, Yunanistan ile Türkiye'nin arasındaki Ege sorununun aslında Oniki Ada sorununun yeni bir boyut kazanmasından başka bir şey olmadığını vurguladı.

"Bu hıyanet"

MHP Lideri, Türkiye'nin egemenlik hakları ve milli güvenliğinin adalar üzerinden tehdit edildiğini belirterek 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmalarına göre askerden arındırılması gereken 23 adanın 16'sının hızla silahlandırıldığını, cephaneliğe dönüştürüldüğünü bildirdi. Bunun yanlış, gaflet, hatta hıyanet olduğunu kaydeden Bahçeli, özellikle silah ve asker yığılmasının Oniki Ada'yı daha da tartışmalı hale getirdiğini, uluslararası antlaşmaların meşruluğunu ihlal ve hatta imha ettiğini bildirdi.

"Milli ruha aykırı"

Türkiye'nin Adalar üzerindeki haklarının inkar edilemeyeceğini kaydeden Bahçeli, Yunanistan ve arkasındaki zalimlerin Türkiye'yi kuşatmak isterken Oniki Ada'nın hukuki statüsünü temelden dinamitlediklerini, bu adaların mülkiyet boşluğunu belgelediklerini ifade etti.

Türkiye'nin Oniki Ada üzerinde hakkı, sözü, anıları, çıkmayacak izleri olduğunu bildiren Devlet Bahçeli, 1912 senesinden bu yana geçen süre ve yaşananlar dikkate alındığında Türkiye'nin Oniki Ada'nın üzerindeki haklarını inkar ve ihmal etmenin milli ruha tamamıyla aykırı olduğunu vurguladı.

Bu konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü belirten MHP Lideri, ilk etapta hedeflerinin 9 Eylül'de yürüyüş yapmak olduğunu ifade etti. Ülkücü Türk gençliğinin bugünden itibaren lazım olan bütün hazırlık ve çalışmayı heyecanla yapacağını belirten Bahçeli, haktan vazgeçilmenin şereften edeceğini, şerefin ise bir milletin can damarı, beka meselesi varlık senedi, onur payesi olduğunu bildirdi.