MHP'den o isim açıkladı: Memur, emekli zammı ve emekli maaşları açıklaması! Bu sözleri sarf etti

İşte Sayın Kalaycı'nın TBMM'deki açıklamaları: Memur, emekli ve asgari ücret zamları: Milliyetçi Hareket Partisi olarak çalışanların ve emeklilerin enflasyon...

TBMM Genel Kurulunda, 2024 yılı bütçe görüşmelerinde söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, asgari ücret, 3600 ek gösterge, memur ve emekli maaşlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

TBMM Genel Kurulunda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, asgari ücret, 3600 ek gösterge, memur ve emekli maaşlarına değindi. Yeni yılda memur, emekli ve asgari ücretlileri sevindirecek bir maaş zammı yapılması gerektiğini söyleyen Kalaycı, ayrıca birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi gerektiğini belirtti.

İşte Sayın Kalaycı'nın TBMM'deki açıklamaları:

Memur, emekli ve asgari ücret zamları: Milliyetçi Hareket Partisi olarak çalışanların ve emeklilerin enflasyon karşısında alım gücünün korunmasını, Ocak ayında asgari ücretlileri, emeklileri ve kamu çalışanlarını sevindirecek maaş artışı yapılmasını bekliyoruz. Net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz. Memurların ve emeklilerinin aylıklarına yüzde 50 civarında artış yapılacağı, farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu, düşük aylık alanları gözetici bir yaklaşım sergileneceği Cumhurbaşkanı Yardımcımız tarafından açıklanmıştır.

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Emeklilere refah payı: Emekli aylığı artışlarında denge sağlanmasını çok doğru buluyor, ilave refah payı verilmek suretiyle emekli aylıklarının iyileştirilmesini gerekli görüyoruz.

Tüm memurlara 3600 ek gösterge: Ayrıca, belirli gelir seviyesine erişene kadar ailelere asgari gelir desteği verilmesi, ev kadınlarına prim desteğiyle birlikte emeklilik hakkı tanınması, 1’inci dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ve BAĞ-KUR’luların prim gün sayısının 7200’e düşürülmesi yönündeki çalışmaları destekliyoruz. Cumhur İttifakı bugüne kadar verdiği hiçbir sözünü unutmamış, bir bir yerine getirmiştir ve de getirecektir; elbette, yaparsa Cumhur İttifakı yapar.