0553 313 94 23

MHP'den Meral Akşener'e zehir zemberek sözler: Kullanılmaya müsait, tehlikeli ve zararlı

Yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili "kullanılmaya müsait, tehlikeli ve zararlı" ifadelerini kullandı.

28 Eylül 2018 Cuma 15:24
MHP'den Meral Akşener'e zehir zemberek sözler: Kullanılmaya müsait, tehlikeli ve zararlı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bugün çeşitli parti ve mahfillerde kendilerine yer bulan söz konusu tiplerin hala MHP ile uğraştıkları, hatta kendilerini hala camiamızın bir parçasıymış gibi göstermeye çalıştıkları görülmektedir. Oysa bu bahtsızların MHP ile ve milliyetçi ülkücü camiayla uzaktan yakından alakaları kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, siyaseti meslek edinenler arasında bazı örnekler olduğunu, bunların parti parti gezip kendilerine daha rahat hareket etme, daha kolay politik atraksiyon yapma imkanı aradıklarını belirtti.

İYİ Parti Genel BaşkanıMeral Akşener'in "Rahşan affının kopyala yapıştır şekli olarak görülüyor…Büyük ortak talep ediyor küçük ortak yerine getiriyor…Sayın Bahçeli'nin çıkışlarının kime yaradığına baktığınızda o zaman sahibinin sesi olunuyor." şeklindeki açıklamalarının bu duruma önemli bir örnek olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Bunların herhangi bir siyasi kararda durmaları, herhangi bir ülkü, siyasi görüş ve fikre iman edip onu büyük bir sabır ve ahlak izharıyla savunmaları mümkün değildir. Onlardan asla bir dava ve fikir insanı çıkmaz. Umumiyetle ne mesleki bir başarıya, ne sevilen bir politikacı portresine, ne de takdire değer beşeri münasebetler kurma kabiliyetine sahiptirler. Bunlar, bir kararda durmayı, bir fikri ve davayı müdafaa etmeyi eksiklik, hatta zaaf olarak görür, ayıplarlar. Bunlar kendi zaaflarında kemal, kendi eksikliklerinde marifet vehmederler."

"KULLANILMAYA MÜSAİT, TEHLİKELİ VE ZARARLI"

"İlkesizlik, kemiksizlik ve omurgasızlık, bu gibilerin politik konumlanma stratejisidir." değerlendirmesinde bulunan Yalçın, söz konusu siyasi tiplerin, "kullanılmaya müsait, tehlikeli ve zararlı" olduklarını savundu.

Söz konusu politikacı örneklerinden vaktiyle MHP'nin çok çektiğini ve bunlardan kurtulmak için uzun mücadeleler verdiğini belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çeşitli parti ve mahfillerde kendilerine yer bulan söz konusu tiplerin hala MHP ile uğraştıkları, hatta kendilerini hala camiamızın bir parçasıymış gibi göstermeye çalıştıkları görülmektedir. Oysa bu bahtsızların MHP ile ve milliyetçi ülkücü camiayla uzaktan yakından alakaları kalmamıştır. Aziz milletimiz bilir ki MHP, parlak isimlerin ve sözde keramet sahiplerinin omuzunda ilerleyen bir cemaat, egoların taştığı bir mahfil değil, bir büyük ülkünün ortak akıl ve bilinçle sırtlandığı dava partisidir.

MHP'de aidiyetler, isimler, soyadları ve mevkiler şahsi başarılar üzerinden değil, sadakat, merbutiyet, vefa, saygı, fitne ve tefrikaya tevessül etmeme gibi ülkücülüğü resmeden yüksek hususiyetler üzerinden belirlenip perçinlenir. Bu hususiyetlere malik olmayanları camiamız kendi güçlü dinamikleriyle ayıklamış ve temizlemiştir. Liyakatsizlik ve ehliyetsizliklerini gittikleri mahfillerde de belli edenlerin, MHP'ye ve hele de onun saygıdeğer liderine gayriahlaki, edepsiz ve seviyesiz ifadelerle hücum etmeleri, gelecekte de sonunculara aynı saygısızlığı sergileme potansiyellerini ele vermektedir."

Yalçın, Türk milletinin gerekli ayırımı yapacağını ifade ederek, "Türk milleti, ilkeli siyasetin ve tutarlılığın adresi MHP'yi 31 Mart 2019’da yüksek ferasetiyle en güçlü şekilde yerel yönetimlere taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 15:24
  1. Semih Yalçın
  2. MHP
  3. İYİ Parti
  4. Meral Akşener

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ve FETÖ’nün önemli ismi yakalandı!
    1. Ve FETÖ’nün önemli ismi yakalandı!
    2. İran’daki ‘İsrail askerli afiş’..
    3. Arap koalisyonu Yemen'de İHA düşürdü!
    4. Erdoğan'ın ziyaretinde 2 Alman..
    5. Tropik fırtınaya karşı alınacak..
    6. Nusret müşterilerini yaktı: 1'i ağır 5..
    7. 32 Farz ve açıklamaları nelerdir?
    8. Kamalak’tan üstü kapalı “darbecilere..
    9. MHP'den Meral Akşener'e zehir zemberek..
    10. Emniyet ‘Cin Ali’yi çarptı! 48 araç..
    11. Galatasaray ve Fenerbahçe eski..
    12. Çok sayıda terörist öldürüldü
    13. Erdoğan-Merkel görüşmesinden kareler...
    14. Mahkeme Erdem hakkındaki kararını verdi!
    15. İran'da çatışma! Ölüler var
    16. CHP belediye başkan adaylık..
    17. Bakan Kurum'dan o borçlarla ilgili..
    18. AB vizesi kalkıyor mu?
    19. “Hesap uzmanı” yine uçtu... “Türkiye..
    20. CHP Genel Merkezi'nde 'köle ticareti'
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?