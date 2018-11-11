MHP'den kritik af açıklaması! MHP Lideri Bahçeli: Teklifi Meclise verdik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ısrarla çıkarılmasını istedikleri af yasası ile ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "MHP olarak af yasası ile ilgili teklifi Meclis'e verdik. Mecliste Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini bekliyoruz" dedi.