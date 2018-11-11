MHP'den kritik af açıklaması! MHP Lideri Bahçeli: Teklifi Meclise verdik
MHP Lideri Bahçeli, af yasasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "MHP olarak af yasası ile ilgili teklifi Meclise verdik. Mecliste Adalet Komisyonunda görüşülmesini bekliyoruz" dedi11 Kasım 2018 Pazar 15:10
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ısrarla çıkarılmasını istedikleri af yasası ile ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "MHP olarak af yasası ile ilgili teklifi Meclis'e verdik. Mecliste Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini bekliyoruz" dedi.
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