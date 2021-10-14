MHP'den İYİ Parti'ye olay sözler: Lime lime olacaklar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medyada yaptığı açıklamada İYİ Parti'ye sert eleştiriler yöneltti. Akşener'in Tokat ziyaretinde Şehit Dursun Önkuzu'nun hatırasının istismar edildiğini kaydeden Yalçın, "Biz, İP Müdiresiyle nasipsiz ve nesepsiz partisinin hazin akıbetini şimdiden görür gibiyiz: Çok uzak olmayan bir gelecekte lime lime olacaklar, tel tel döküleceklerdir" ifadelerini kullandı.

Yalçın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

İP’in yöneticileri pişkin, utanmaz ve arsız bir tavırla hâlâ milliyetçi-Ülkücü Hareket’in kutsallarıyla sembollerini istismar etmektedir.

İP’in Müdiresi Akşener, bu defa da Tokat/Zile’de ziyaret bahanesiyle Şehidimiz Dursun Önkuzu’nun mezarı başında avaneleri üzerinden çatışma çıkararak şehidimizin aziz hatırasını istismar etmeye çalışmıştır.

"Ülkücülük itibarından nemalanmaya çalışıyorlar"

Asr-ı Saadet’teki fitne kaynağı Dırar Mescidi cemaatinin modern versiyonu olan İP taifesi; işlerine geldiği zaman Ülkücülük prim yaptığı için “Ülkücüyüz!” demekte, onun yüksek itibarından hâlâ nemalanmaya çalışmaktadır.

HDP'yi meşrulaştırma çabası içindeki İP; hem bizim nazarımızda hem de milletimizin nezdinde beslendiği bir ideolojik damar ve kök olmayan, siyaseten nesebi gayrisahih bir oluşumdur.

İP’liler Ülkücülük konusunda zerre kadar samimi değillerdir. Hakikatte Ülkücü kimliğinin yanından bile geçemezler. Onların niyeti, maksadı başkadır.

"Lime lime olacaklar"

Biz, İP Müdiresiyle nasipsiz ve nesepsiz partisinin hazin akıbetini şimdiden görür gibiyiz: Çok uzak olmayan bir gelecekte lime lime olacaklar, tel tel döküleceklerdir!