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MHP'den 'ittifak' açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'dan ittifak açıklaması

07 Aralık 2018 Cuma 23:51
MHP'den 'ittifak' açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "MHP Büyükşehirler dışındaki 51 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını büyük oranda belirlemiş ve kamuoyuyla paylaşmaktadır. 30 büyükşehirden daha önce ifade edilen şekilde Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday göstermeyecektir. Diğer büyükşehirlerde ise CHP, İP ve HDP’den oluşan zillet ittifakının karşısında, MHP Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklemekte kesin kararlı olacaktır" dedi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 23:51
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. MHP
  5. ittifak
  6. SİYASET Haberleri

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