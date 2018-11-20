MHP'den istifa eden başkana sert tepki!

Partisinden istifa eden Burhanettin Kocamaz'a MHP'den tepki geldi. MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Partimizden aday gösterilmediği için istifa etti. Belediye başkanlığından da istifa etmelidir" denildi.

Aday gösterilmediği için istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, gündemle ilgili açıklamalar yaptı. "Hayatımın en zor basın toplantısını yapıyorum." diye konuşan Kocamaz, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) istifa ettiğini duyurdu.

"Hayatımın en zor kararını veriyorum'

"Burada konuşmak gerçekten zor. Kelimeler boğazınıza düğümleniyor. Gecikmiş de olsa böyle bir toplantıyı yapıp bizden Mersin adına beklentisi olanların gönlüne su serpmek istiyorum. Hayatımın en zor kararını veriyor ve elli yılı aşkın süredir içerisinde bulunduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ediyorum. Aldığımız bu kararın başta bizlere, Mersinimize, tüm ülkemize ve bizden hizmet bekleyenlere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu arada özellikle bugüne kadar bize destek veren, gönül veren, Mersin'i düşünen, bizimle yola çıkan tüm arkadaşlarımızdan bir istirhamım olacak. Zor bir süreç. Sakin olalım, tahriklere kapılmayalım. Biz Mersin gibi demografik yapısı karmaşık, kozmopolit bir kentte insanları bütünleştirmek mecburiyetindeyiz. Özellikle bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum, bu süreci kazasız belasız, kavgasız gürültüsüz şekilde sürdürelim."