MHP'den Fatih Altaylı'ya sert tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i konuk eden Habertürk TV programcısı Fatih Altaylı'nın tutumuna tepki gösterdi.

Semih Yalçın'ın açıklaması şöyle:

1- İdeolojik ön yargılarını her fırsatta MHP muarızlığıyla besleyen süren F. Altaylı’nın; ipi pazara çıktığı için itibar edilmeyen ve artık kamuoyunda unutulmaya başlayan İP Müdiresini yeniden parlatma çabası, Habertürk TV’nin inandırıcılığına ve basın etiğine gölge düşürmüştür.

2- Fatih Altaylı, dünkü programında; haddini hududunu bilmeden doğrudan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi, MHP camiasını ve partimizin kurumsal kimliğini hedef almıştır.

3- Aklınca hırsıza yol belleten, İP Müdiresine ayak veren Fatih Efendi; “Devlet Bahçeli MHP’nin başından giderse…” şeklindeki yaklaşımla Sayın Genel Başkanımız aleyhinde durup dururken gündem oluşturma çabasına girmiştir.

4- Adı bile eynine beş numara bol gelen Fatih Efendi’nin bu zorlama gayreti,çaresiz bir arayışın olduğu kadar; akılsızca sergilenmiş cüretkârlığın, aymazlığın, kara bir vicdanda birikmiş kinin, müstemleke tipi aydın taslaklarına özgü hazımsızlık ve tahammülsüzlüğün göstergesidir.

5- Altaylı örneğinde olduğu gibi; medyada MHP karşıtlığından beslenen, ideolojik peşin hükümlerinin çirkinliklerini mesleğine yansıtan Marksist zihniyetli kişilerin, her fırsatta içlerindeki erik kurusunu ortaya dökmesi; bilindik ahlaki zaafların ve çapsızlıkların mahsulüdür.

6- Milletimizin zerrece değer vermediği siyaset ve toplum anlayışını artık geçmişte bırakması beklenen Altaylıvari örümcekli kafaların, Habertürk TV’nin yayıncılık anlayışına nasıl yön verdiğini ve bu medya kuruluşunu nasıl yerin dibine batırdığını ibretle gözlemliyoruz.

7- Dünkü evlere şenlik program, sadece Altaylı’nın değil; Habertürk TV’nin de MHP’ye karşı hasmane ve tarafgir bir tutum içinde olduğunu, aynı zamanda İP-HDP-CHP’nin sözcülüğünü, borazanlığını yapmaya başladığını ele vermiştir.

8- Son zamanlarda MHP konusundaki haber ve yayın politikalarından rahatsız olduğumuz Habertürk TV’den, bu son yayın mizanseninin maksadı hakkında bir açıklama bekliyoruz. Soruyoruz: Habertürk TV, camiamızı tahrik eden bu tarafgir yayıncılığıyla hangi amaca hizmet etmektedir?

9- Fatih Efendi tepkiler karşısında program sonunda “İt ürür kervan yürür.” deyip “kelp” kelimesini sarf ederken Ülkücüleri kastetmişse, içine düştüğü utanç verici sefaleti aksettiren bu aşağılık hakareti ve hastalıklı ruhuna pek yakışan sıfatı kendisine misliyle iade ediyoruz.

10(son)- Programcıları üzerinden algı yaratma peşinde olan Habertürk TV’nin HDP-İP-CHP yanlısı tutumunu şiddetle kınıyoruz.