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Siyaset MHP'den dikkat çeken "Lütfü Türkkan" çağrısı
Siyaset

MHP'den dikkat çeken "Lütfü Türkkan" çağrısı

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın soyadını değiştirmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 21:45:00 -
MHP'den dikkat çeken "Lütfü Türkkan" çağrısı

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de bir şehit yakınına gösterdiği tavır nedeniyle milli vicdanları derinden yaraladığını ifade etti.

"İradesini Kandil ve Pensilvanya'ya ipotek ettirenler, aziz milletimizin teveccühüne mazhar olmadıkça çıldırmışlardır ve şehit ailelerine küfür edecek kadar alçalmışlardır" diyen Kılavuz, Türkkan'ın, daha önce de şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babasını, TBMM'yi ziyareti sırasındaki kıyafeti nedeniyle eleştirdiğini söyledi.

Kılavuz, "Meral Akşener ve avanelerinin terörist Demirtaş'a gösterdiği yakın alakayı şehit ailelerine göstermesini ve asil milletimizin değerlerine kıymet verilmesini beklemek, boş bir hayalden ibarettir" ifadelerini kullandı.

"Soyadını değiştirmeli"

Türkkan'ın TBMM'nın üyesi olmasını, "garabet ve utanç verici" olarak nitelendiren Kılavuz, "Grup Başkanvekilliğinden istifa etmen yetmez, önce Türkkan olan soyadını değiştirmeli ve sonra da milletvekilliğinden geciktirmeksizin istifa etmelisin" dedi.

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Yorumlar

Marco

Kesinlikle değiştirmeli
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