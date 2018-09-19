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MHP'den dikkat çeken ittifak açıklaması: 30'a yakın ilde ittifak yapılacak

Yerel seçimler öncesi MHP'den dikkat çeken ittifak açıklaması geldi. MHP Konya Milletvekili Esin Kara, yerel seçimlerde 30'a yakın ilde AK Parti ile ittifak yapılacağını kaydetti.

19 Eylül 2018 Çarşamba 20:25
MHP'den dikkat çeken ittifak açıklaması: 30'a yakın ilde ittifak yapılacak

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Seydişehir gezisinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililerine seslenen Kara, gelecek yıl yapılacak olan yerel seçimlere değindi.

Yerel seçimlerde 30 yakın ilde Ak Parti ile ittifak yapacaklarını belirten Kara, ilçelerde ise her partinin kendisinin aday çıkaracağını kaydetti. Kara, adayların ise yakında Kızılcahamam'da yapılması planlanan kampta belirleneceğini ifade etti.

'CHP VE HDP İTTİFAKINDA, AK PARTİ VE MHP'NİN KAYBETME RİSKİ VAR'

AK Parti ile ittifakın nedenini de açıklayan Kara, şunları söyledi:

''İllerde ittifak yapmamızın sebebi, CHP’nin genel seçimlerde olduğu gibi HDP ile ittifak yapabileceği ve o illerde seçimlerin Ak parti ve MHP açısından kaybetme riski göründüğü için böyle bir durum ortada. Bu duruma Sayın Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan olumlu bakıyorlar. İlçelerde ise herkes kendi adayını çıkaracak görünüyor. MHP olarak güçlü bir şekilde başta Seydişehir olmak üzere Konya ve Seydişehir’de yerel seçimlerde kendi adayımızı koyacağız. Bugünkü durum böyle görünüyor."

 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 20:25
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