MHP’den DEM Parti ve CHP’ye sert sözler! “İtlaf edilmesi gereken haşere sürüleri, hainler, it uşakları, alçaklar,katiller...”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Millet düşmanlarını kayırmak için Parlamentonun olağanüstü toplantılara çağırılmasına karşı milli iradenin tecelligahının haysiyet, mehabet, fazilet ve şerefini ısrarla koruyacağız." ifadelerini kullandı.

CHP'nin başta Türk milliyetçiliği olmak üzere Cumhuriyet'i kuran bütün değerlerle savaşan bir politik mekanizmaya dönüştürüldüğünü ileri süren Yalçın, şunları kaydetti:

CHP'nin başta Türk milliyetçiliği olmak üzere Cumhuriyet'i kuran bütün değerlerle savaşan bir politik mekanizmaya dönüştürüldüğünü ileri süren Yalçın, şunları kaydetti:

CHP, terörizmin siyasi acentesi olan partilerin hamiliğini üstlenerek terörün kökünün kazınması için millet ve devletin gösterdiği çabalara sekte vurmaktadır. Terörle mücadelenin nihai hedefine erişmesinde en büyük ayak bağı, en büyük engel, bizzat CHP'nin mevcut politikalarıdır. CHP, terörizmi kalıcı kılmaya, DEM Parti'ye hayat vermeye, TİP gibi taşeron örgütleri ayakta tutmaya ant içmiş gibidir. CHP, Meclisteki mazbatalı kravatlı teröristlerin, devletin sırtına kene gibi yapışarak emdiği yüz milyonlarca liralık haksız parayı afiyetle yemeleri için her çeşit hizmeti sunmaktadır. MHP olarak, CHP'ye sesleniyoruz, iki dalda zıplayıp iki ipte oynamayın. Bir cambaz, iki ipte oynamaz. Safınızı belli edin. Millet yerinizi bilsin. Mazbatalı, kravatlı teröristleri, pazar tezgahındaki meyve ve sebzelerin altına saklanan çürükler gibi arkanıza gizlemekten vazgeçin.

"Milletin hukukunu çiğnetmeyeceğiz"

DEM Parti'nin MHP'ye yönelik açıklamalarına değinen Yalçın, "PKK ile bağlarınızı koparmadığınız sürece Mecliste ilelebet kalamayacaksınız. Türk milletine ve hükümranlık haklarına saygılı olmadığınız sürece, toplumda dışlanacaksınız. PKK ve siyasi acentesi için çember giderek daralıyor." ifadelerini kullandı.

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Türk milletinin egemenlik haklarına yönelen saldırıları sonsuza kadar bitireceklerini vurgulayan Yalçın, şu değerlendirmeleri yaptı:

CHP ve DEM'liler şunu bilin, size ve yoldaşlarınıza milletin hakkını yedirmeyeceğiz. Yıkım süreci üzerinden harami saltanatı kurmanıza göz yummayacağız. Bir yandan tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyip diğer yandan bebeklere kurşun atan hainlerle, milletin evlatlarını şehit edip devlet hazinesine çöreklenen asalaklarla iş tutmanıza seyirci kalmayacağız. Türk milletinin egemenlik haklarına, birlik ve bütünlüğüne uzanan her eli kıracağız. Millet düşmanlarını kayırmak için Parlamentonun olağanüstü toplantılara çağırılmasına karşı milli iradenin tecelligahının haysiyet, mehabet, fazilet ve şerefini ısrarla koruyacağız. Milletin hukukunu kararlılıkla savunacak, size ve taşeronlarınıza çiğnetmeyeceğiz.