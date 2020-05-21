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MHP'den CHP'li Özgür Özel'e tokat gibi sözler

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Bizi PKK ile aynı safa koyacak fırsat bulmaya çalışıyorlar" iddiasında bulunan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 19:28:00 -
MHP'den CHP'li Özgür Özel'e tokat gibi sözler

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Bizi PKK ile aynı safa koyacak fırsat bulmaya çalışıyorlar" iddiasında bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

"CHP'nin terör örgütlerine sahip çıktığını, onlarla aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğini cümle alem biliyor" diyen Akçay, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Milletvekillerini kiralamayı savunan, MHP’siz Meclis hayali kuran CHP’li Özel, 'CHP ile PKK'yı aynı safa koyacak fırsat bulmaya çalışıyorlar' demiş. Fırsata gerek yok. CHP'nin terör örgütlerine sahip çıktığını, onlarla aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğini cümle alem biliyor. PKK'ya sahip çıkıp taleplerini kanun teklifi olarak veren, teröristle mecliste basın toplantısı yapan, cenazelerine katılan, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan, FETÖ'cülere sahip çıkan CHP değil midir?

YPG'yi terör örgütü olarak görmeyen Kılıçdaroğlu değil midir? Milli hassasiyeti olanları tasfiye edip HDP, PKK, FETÖ destekçilerini CHP yönetimine alan, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerine savaş açan, Anayasanın ilk 3 maddesini değiştireceğini ve Anayasadan Türk Milleti ibaresini çıkaracağını söyleyen Kılıçdaroğlu değil midir?"

 

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