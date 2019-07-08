MHP’den CHP zihniyetine ağır eleştiriler: Hem domuz eti yer hem Müslümanların oyunu almaya çalışır

Yasemin Karahan yeniakit.com.tr

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, CHP zihniyetinin iki yüzlü politikalarını eleştirdi. Yıldırım, CHP’nin İstanbul seçimlerindeki stratejisinin ve sloganının FETÖ’den alıntı olduğunu belirterek, “Haçlılar son hamlelerini FETÖ ile yaptılar. Ama bu püskürtülmüştür. Fakat, bu durum siyasetin belirli safında devam ediyor. İstanbul’daki meşhur slogan ‘Her şey çok güzel olacak’ benim tespitime göre iki yıl önce FETÖ’nün yakalanan, hapisteki üyelerine, onların ailelerine gönderdiği mesajdır.” dedi.

Bizim için mesele Türkiye’nin güvenliğidir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirenlere şu ifadelerle cevap verdi:

“Dünyada hiçbir sistem bir senede oturmamıştır. Türkiye’de sistem değişikliğin sebebi 15 Temmuz’un olayının gerçekleşmesidir. 50 yıldır Türkiye’den parayı topladılar, en zeki insanlarımızı buldular adını ‘Hizmet’ koydular. Masumane hizmet eden bir hareket gibi gösterip bir gecede gelip elimizden ülkeyi, devleti almaya çalıştılar. Yani bu kripto hareket Türkiye’de Haçlı Seferleri’nin en sonuncudur. 15 Temmuz’u yaşadıktan sonra Türkiye’de bir sistem değişikliği ihtiyacı görüldü. Bu bir güvenlik meselesidir. MHP’nin siyaseti güvenlikçi siyasettir. Herkes bize oy versin, herkes bizi hoş karşılasın, herkesin duymak istediğini söyleme gayreti içerisinde değiliz. Bizim için birinci mesele Türkiye’nin güvenliği ve geleceğidir.”

Cinsi sapkınlığı meşru göstermeye çalışıyorlar

CHP zihniyetinin LGBTİ ve benzeri oluşumları destekleyerek cinsi sapkınlığı ve benzeri davranış biçimlerini meşru göstermeye çalıştığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Yaşlı insanın ahlâkını bozamazsınız. Önemli olan yeni yetişen neslin ahlâkını bozmamak. Her türlü ahlâksızlık ve seviyesizlik var. Bir toplumun çözülmesi ve çürümesidir bu. Bakış açımız budur. Böyle bir hareketin tasvip edilmesi, desteklenmesi, yanında olması bu toplumun çökmesine destek vermektir. Popülist siyasettir bunlar. Burada cinsi sapkınlık vardır. Bu bir hastalıktır. Bize göre tedavisi gerekir. Yürüyüşle, festivalle meşrulaştırma yerine o tip insanların tedaviye ihtiyacı vardır.”

Domuz eti yiyenler sakallı Müslümanın oyunu almaya çalışıyor

MHP’nin cinsi sapkınları meşru görenlerle bir işi olmayacağına vurrgu yapan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Efendim falanca toplum bunu meşru görüyormuş, falanca buna çok iyi bakıyormuş, o bizi ilgilendirmez. Bu ülkenin yüzde 99’u Müslümandır. İslâm’da hüküm bellidir. Kendi kültürümüzde de, Türk Kültürü’nde de hüküm var. Bunları meşru görmek mümkün değil. Ama CHP popülist bir siyaset uyguladığı için bunları meşru görür, destekler, kucaklar, yapar. İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun attığı tweet’ler orta. Yediği domuz eti ortadadır. Dünyaya ahirete bakışı ortadadır. Herkesin gözünün önünde olan hadise. Ama en güzel becerdikleri hadise hem kendi domuz etini yer hem de sakallı Müslümanın oyunu bu tarafa almaya çalışır. Muhafazakâr, milliyetçi kesimin bu tezgâha düşmemesi lazım.”

CHP FETÖ’nün sloganıyla İstanbul seçimine girdi

Haçlıların son hamlelerini FETÖ ile yaptığına işaret eden Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ama bu saldırı püskürtülmüştür. Fakat, bu durum siyasetin belirli safında devam ediyor. İstanbul’daki meşhur slogan ‘Her şey çok güzel olacak’ benim tespitime göre iki yıl önce FETÖ’nün yakalanan, hapisteki üyelerine, onların ailelerine gönderdiği mesajdır. İçeride ceza almış, müebbet hapis yatan FETÖ mensuplarına moral bulmaları için bunları söylemişlerdi. Bu slogan CHP tarafından İstanbul’da seçimde kullanılmıştır. Bu FETÖ’ye, Pensilvanya’ya, Haçlılara cesaret vermiştir. İşte o cesaretle birlikte CHP bugün, ‘Tekrar başa dönelim. Sistemi değiştirelim. Bu sistem yanlış eski sisteme dönelim’ diyor. Böyle bir kısır döngünün içerisindeyiz. Bizim uyanık olmamız gerekir. Biz bu toplumun çökmesine, çürümesine, değişik bir mecraya gitmesine müsaade etmeyiz. Bu tür hareketlerde kelimeler güzel seçilir. Tum bunlar Onur Hareketi, FETÖ’nün ‘Hizmet’ kelimesini kullanımı, ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganları ile hareket ediyorlar.”