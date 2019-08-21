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MHP’den CHP sözcüsüne çok sert tepki! “Faik sen tam bir karaktersizsin”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’a açtı ağzını yumdu gözünü. Yalçın, “Faik Öztrak dünün MHP aleyhtarı, bugünün CHP yardakçısı, gizli Türklük düşmanı karakteri oturmamış bir şahıstır” dedi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:57
MHP’den CHP sözcüsüne çok sert tepki! “Faik sen tam bir karaktersizsin”

 Sezai Erhan  yeniakit 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın için, "adam yerine koymuyorum"diyen CHP sözcüsü Faik Öztrak’a MHP’den çok sert tepki geldi.

'Faik Öztrak’a haddini bildirmek şart olmuştur'

Yalçın, “Siyasette polemik üslubunu beceremeyip belden aşağıya çeken siyaset zennelerine son dönemde yine bir yenisi daha eklendi. CHP sözcüsü yamuk ağızlı Faik Öztrak, haddini hududunu aşarak, yerlerine kayyum atanan üç HDP'li belediye başkanı hakkında konuşurken bize dil uzatmış, hem de olanca yamukluğunu kullanarak her fırsatta MHP’ye ahlaken bir insana yakışmayacak şekilde dil uzatan, kendi oynaklığını kamufle etmek ve CHP Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yaranmak için partimize saldıran perişan Öztrak’a haddini bildirmek şart olmuştur” dedi.

'Politik atışmanın seviyesini düşürmüştür'

Yalçın, “Öncelikle belirtmeliyiz ki politikada sert tartışmalar yaşanması, işin doğasında vardır.Liderlerin veya öteki politikacıların, Türkçenin güzellik ve inceliklerini kullanarak polemiğe, siyasi atışmalara girmeleri olağandır. Hatta bu tartışmaların dozu zaman zaman artabilir, sertleşebilir. Ancak siyasi atışmanın da bir adabı, seviyesi, ölçüsü vardır. Ayrıca politikada denge ve denklik esastır. Hâl böyleyken Faik Öztrak adındaki kendini sözcü sanan şahıs, tenkitlerimizi fırsat bilip CHP liderine hoş görünmek adına politik atışmanın seviyesini düşürerek çukurdan ses vermiş, adamlıktan bahsetmiş” ifadelerini kullandı.

'Biz onun gibi dönek adamları iyi tanırız'

MHP’li Yalçın, “Adı geçen kimesnenin üslubu, kudurma emaresi vermektedir. Faik Öztrak, kripto Kemal Derviş’ci şaibeli bir tiptir. Faik Öztrak; dünün MHP aleyhtarı, bugünün CHP yardakçısı, gizli Türklük düşmanı karakteri oturmamış bir şahıstır. Biz onun gibi dönek ve silik adamları iyi tanır, tıynetini iyi biliriz. Faik Öztrak gibiler, siyaset sahnesine çıkıp döktüren zennelerdir. Liderlerini memnun etme noktasında biraz saray soytarısına da benzerler. Faik Öztrak’ı kapıkulu yapıp sağa sola çemkirmesine izin veren CHP’ye tavsiyemiz, bir an evvel kapıyı açıp layık olduğu çayıra salmalarıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:57
  1. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
  2. CHP sözcüsü Faik Öztrak
  3. MHP
  4. CHP

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  • cemalcemal7 dk önce
    çok iyi rezil etmiş adamı

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