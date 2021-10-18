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Gündem MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi
Gündem

MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, gençlerin, özellikle son dönemlerde en önemli talebinin bedelli askerlik düzenlemesi olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 18:30:00 -
MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, gençlerin, özellikle son dönemlerde en önemli talebinin bedelli askerlik düzenlemesi olduğunu söyledi.

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını kutladı.

Gençlerin talep ve beklentilerine değinen Kılavuz, "Gençlerimizin, özellikle son dönemlerde en önemli talebi bedelli askerlik düzenlemesidir." dedi.

Tecil yaşının 29'dan 22'ye çekilmesiyle 500 bini aşkın gencin, haberi olmaksızın yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşerek bedelli askerlik hakkını kaybettiğini dile getiren Kılavuz, "Birçoğu iş hayatına atılan, kimi evlenip yuva kuran, iş kurup kredi çekerek borca giren, hayatlarını bedelli askerliğe göre tanzim eden genç kardeşlerimiz bu durum karşısında mağduriyet yaşıyor. Bu kapsamda Askeralma Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenleme yapılarak gençlerimizin talebinin çözüme kavuşturulması ihtiyaçlar arasında." dedi.

Polis alımlarında yüksek lisans mezunlarına yönelik yaş düzenlemesinin de gençlerin beklentileri arasında yer aldığına işaret eden Kılavuz, "Vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza şanlı Türk polis üniformasıyla hizmet etmek isteyen yüksek lisans mezunu genç kardeşlerimizin, aldıkları eğitim süreleri de dikkate alınarak POMEM alımlarında yüksek lisans mezunlarına 32 yaşını doldurmamış olmak şartı getirilmesi yerinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Öğrenci affı"nın, gençlerin talepleri arasında olduğunu ifade eden Kılavuz, terör örgütü irtibatı veya iltisakı gerekçesiyle okullarıyla ilişiği kesilmiş olanlar dışında, tek amacı eğitimlerini tamamlamak olan gençlere yönelik af çıkarılmasını da istedi.

Kılavuz, biriken ceza puanları nedeniyle ehliyetlerine el koyulan ve mesleği şoförlük olanlara "ehliyet affı" çıkarılmasını da talep etti.

 

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