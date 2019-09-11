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MHP’den Aşure etkinliği

MHP Malatya İl Başkanlığı ve Kadın Kolları tarafından organize edilen, ’Aşure Günü’ etkinliğinde 2 bin vatandaşa aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:05
MHP’den Aşure etkinliği

MHP Malatya İl Başkanlığı ve Kadın Kolları tarafından organize edilen, ’Aşure Günü’ etkinliğinde 2 bin vatandaşa aşure dağıtımı gerçekleştirildi.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığı ile Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ortaklaşa aşure etkinliği düzenlendi. MHP İl Binasında önünde düzenlenen etkinliğe MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Yeşilyurt ilçe Başkanı Mehmet Ali Kaya,MHP Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek, Ülkü Ocakları Asena Birim Başkanı Duygu Sağlam, Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata ve vatandaşlar katıldı.


Burada bir konuşma yapan MHP Malatya İl Başkanı Avşar, “Kadın Kolları Teşkilatımızın düzenlemiş Olduğu Kerbela şehitlerini anma ve Aşure etkinliğinde bir aradayız. Kerbela, ihanete boyun eğmeyen, hedeflerinden vazgeçmeyen, varlığını muhafaza etmek için pazarlığa heveslenmeyen, korkuya ve tehditlere teslim olmayan rahmani gönüllerin şirke batmış şeytani hesapları şaşkına çevirmesi, hezimete uğratmasıdır” ifadelerine yer verdi.


Kerbela olayının doğru okunması ve anlaşılması gerektiğini belirten Avşar, “Bununla kalmayıp gerekli ders ve sonuçları dosdoğru çıkarmak İslam toplumlarının geleceği açısından acil ve mecburi bir ihtiyaçtır. Kerbela sabrın zaferi, mazlum iradenin nefesi, haklı davanın sancağıdır. Kerbela zulme boyun eğmeyen, adaletten ve doğruluktan ayrılmayan Hz. Hüseyin ve Ehli Beyt’ten olan 70’den fazla insanın Kerbela’da şehit edildiği ve kahramanca duruşun adı olan Hz. Hüseyin’dir” şeklinde konuştu.


Muharrem ayında Kerbela gibi hüzünlü acı bir olay yaşandığını anımsatan MHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek’de “Kerbela şehitlerini rahmetle anıyoruz. Birlik beraberlik içinde aşure gününüzü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.


Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası vatandaşlara Aşure ikramı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:05
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