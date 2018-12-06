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MHP'den asgari ücret açıklaması

Asgari ücret ile ilgili konuşan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem,"Bu bizim için hassas bir konu. Türk milletinin hak ettiği refaha ulaşması için elden gelen her şey yapılmalı." dedi.

06 Aralık 2018 Perşembe 13:30
MHP'den asgari ücret açıklaması

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, "Türk milletinin hak ettiği refaha ulaşması için elden gelen her şey yapılmalı." dedi.

Erdem, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için mücadele eden ve yaralanmalarına rağmen gazilik unvanı alamayanlara yönelik daha önce kanun tekliflerini verdiklerini ve bunun takipçisi olduklarını söyledi.

684 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler sonucunda, gaziler arasındaki eşitsizliklerin peyderpey giderilmeye başlandığını anlatan Erdem, gazi sayılmayanların, bu düzenlemeler sonucunda kimliklerini almaya başladıklarını, sayının azaldığını söyledi.

Geri kalanlar için de çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Erdem, "Gazilerimiz bizim kahramanlarımız. Şehitlerimizi ve onların emanetleri bizim için çok kıymetli. Tüm gaziler arasındaki eşitsizlik giderilmeli, unvanları verilmeli." dedi.

Asgari ücret soruldu

Gazetecilerin, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugün ilk toplantısını yaptığını anımsatıp, ücretin ne olması gerektiğine yönelik soruya Erdem, "Bu bizim için hassas bir konu. Türk milletinin hak ettiği refaha ulaşması için elden gelen her şey yapılmalı. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. Rakamı biz belirleyemeyiz. Komisyon çalışmalarının sonucu hep birlikte göreceğiz." karşılığını verdi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:30
  1. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem
  2. Asgari Ücret Tespit Komisyonu

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