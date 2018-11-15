MHP'den af açıklaması! Yeniden gündeme geldi

MHP’nin 24 Eylül’de TBMM Başkanlığı’na sunduğu yasa teklifinin mimarı MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Adalet Komisyonu’na katıldı. Yıldız’ın teklifin komisyonda ön sıraya alınması yönünde çağrıda bulunması beklenirken MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, bu yöndeki görüşünü açıkladı. Tüm Türkiye’yi yakından ilgilendiren MHP’nin teklifinin ivedi olarak görüşülmesi yönünde çağrı yapan Bulut, tekliflerin komisyonda görüşme sırasının nasıl belirlendiğini sordu.

Bulut, özetle şöyle konuştu:

“MHP’nin aylardır gündemde tuttuğu, gündeme getirdiği buradaki kanun teklifi kadar önemli bir kanun teklifi, komisyonunuza intikal etmiş olmasına rağmen aylardır Türkiye’de tüm yönleriyle hemen hemen her ilçede, beldede dört gözle bu kanun teklifinin nihayete ermesini veyahut bu tartışmaların sona ermesini beklerken MHP’nin bazı suçlarla ilgili ceza sürelerinde şartlı indirim ile tutuklu ve hükümlülerin salıverilmesine ilişkin kanun teklifi, sayın komisyonunuza 12 Ekim’de intikal etmiş olmasına rağmen kanun teklifimizden yaklaşık bir ay sonra 13 Kasım’da komisyonunuza havale edilmiş bir kanun teklifini MHP’nin tüm Türkiye gündemini yakından ilgilendiren bir kanun teklifinden daha evvel, daha ivedi şekilde görüşmeye değer bulmanızı anlamlı kabul ediyoruz.

Sayın Komisyonu’nuzun kanun tekliflerinin komisyonda görüşülmesine ilişkin gerçekten komisyonunuzun çalışma sistemi içerisinde gündemi belirlerken kriteriniz tam olarak nedir? Burada aldığı esas numarası mı, toplumdaki etkisi ve önemi mi yahut da tüm komisyonunuzun dışında başkaları için bu yasa teklifinin daha fazla ehemmiyet ifade etmesi mi? Biz kanun teklifimizi tartışılmaz, kutsal bir metin olarak görmüyoruz. Bir an önce yasalaşması lazım, herkes de bu kanun teklifinin altına mutlaka tartışmaksızın imza atması lazım gibi bakış açımız da yok. Teklif sunulurken kamuoyuna şunu da nazara aldık: Bu tartışılsın diye yapıcı ve katılımcı fikirlerle beslensin diye huzura getirilmiş bir kanun teklifi. Tartışılmasından endişe etmiyoruz. Bu konuda arkadaşlarımızın, komisyon üyelerimizin yapıcı katkı ve eleştiriler dile getirmesinden endişe etmiyoruz. Bu toplumsal beklenti karşısında bir an önce de burada nihayete erdirilmesinin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz.

Ama buna rağmen Sayın Komisyonunuz icra iflas dairelerindeki bazı uygulamalara daha pratik çözümler getiren, bizim de bir çok yönüyle iştirak ettiğimiz bir teklifi MHP’nin teklifinin önüne almıştır. Bunu eleştiriyoruz. Tenkit ediyoruz. Bunun arkasındaki gerekçelerin Sayın Komisyon Başkanı tarafından açıklanmasını bekliyoruz” dedi.

Komisyon Başkanı Hakkı Köylü, yeri geldiğinde Bulut’a açıklama yapacağını söyledi.