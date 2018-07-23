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MHP'den 21 gün askerlik teklifine flaş cevap!

MHP'li Mustafa Kalaycı, Mecliste görüşülmeye başlanan AK Parti'nin bedelli askerlikte eğitim süresinin 21 güne düşürülmesi teklifini değerlendirdi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:13
MHP'den 21 gün askerlik teklifine flaş cevap!

AK Partili Mehmet Muş'un bedelli askerlikte temel eğitim süresini 28 günden 21'e indirmeyi önereceklerini açıklamasının ardından MHP'den ilk değerlendirme teklifin görüşüldüğü Plan Bütçe Komisyonu'nda geldi. MHP'li Mustafa Kalaycı teklifin tümü üzerine yaptığı konuşmada, temel eğitime sıcak bakmadıklarını tekrarladı. Kalaycı şunları söyledi:

Muş 21 güne ineceğini ifade etti. Bu konuda açıklığa kavuşması gereken bir durum söz konusu. Bedelli olacaksa böylesi bir eğitime ne gerek var? Ayrıca dövizli askerlikte uzaktan eğitim söz konusu. Asker olarak kışlaya girsin diyorsak o zaman kendi içinde tutarlı olması lazım. Yurtdışındaki de gelsin o zaman. Geçmiş uygulamalara baktığımızda 1-2 aylık oldu temel eğitim konusu. Çok fazla bir amaca yönelik katkı verdiğini düşünmüyoruz. Ama bu uygulamayla Milli Savunma Bakanlığı'nın, TSK'nın yeni bir uygulaması başlayacaksa mutlaka gerekli bilgi verilecek o da değerlendirilir. Biz diyoruz ki bedelse bedeli verilip yapılsın diyoruz. Bedelli askerlik tartışmalarını çok da uzatmamamız gerekiyor. Bedelini canıyla ödeyen yiğitlerimizi incitmemiz lazım.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:13
  1. Muş
  2. MHP
  3. Mustafa Kalaycı
  4. Bedelli Askerlik

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