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MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:39:46 -
MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapılacak

ANKARA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), partiler arası bayramlaşmayı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle yapacak.

Ramazan Bayramı nedeniyle partiler arası bayramlaşma, bayramın 2'nci günü gerçekleştirilecek.

MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci ve MYK üyesi Merve Menekşe yer alacak.

MHP'nin ev sahipliğini yapacağı bayramlaşmada ilk sırada DSP yer alırken, ardından AK Parti, sonrasında ise sırasıyla BBP, ANAP, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve CHP heyetleri ile bayramlaşma gerçekleştirilecek.

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