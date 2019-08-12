MHP’de bayramlaşma

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı’nda Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda, partililer bayramlaştı.

Programda konuşan MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, “Allah’ın izniyle yine bir bayramı kutlamak için burada toplandık. Büyüklerimizle, arkadaşlarımızla ve kıymetli dostlarımızla burada olmanın, bayram kutlamanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dünya üzerinde Müslüman Türk coğrafyasında eziyet altında bugün bayramını kutlamakta zorlanan kardeşlerimize Allah’tan huzur, özgürlük ve vatanlarında dinlerini yaşadıklarını bir bayram diliyorum. Bugünlere gelmemizde kanıyla ve canıyla şehit olan tüm şehitlerimizi yad ediyorum. Ülkücü milliyetçi hareketin 50 yıllık siyasi geçmişinde davası uğruna şehit olan 5 binin üzerindeki şehitlerimizi yad ediyor, Allah’tan cennetin en güzel yerlerinde şehitlerimizi ağırlamasını diliyorum” dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, “Tüm Türk İslam aleminin ve Kayserili aziz hemşerilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Bayramlar paylaşmanın bir aracıdır. Allah’ın bize bir hediyesidir. Bizde bunun için gece gündüz demeden elimizden geldiğince tüm teşkilatlarımız için çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yıllardır tüm teşkilatlarımızla bu bayramlarda birlikte oluyoruz. Allah nice bayramlar görmeyi hepimize nasip etsin” ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise, “Bu bayram İslam alemi açısından çok önemli bir bayramdır. 2 bayramımızdan bir tanesidir. Ne yazık ki, uzun yıllardan bu yana İslam dünyasında var olan birliktelik ve kardeşlik ortamındaki bozuculuk faaliyetlerinin de halen devam ettiğini gözlemliyoruz. Arzumuz, bu anlamda İslam alemi içerisinde fitne ve fesat çıkarmaya çalışanlara Rabbimizin imkan vermemesidir. Önümüzdeki bayramlarda inşallah birlik, beraberlik ve huzur içerisinde sadece vatanımızın birliği ve dirliği noktasında değil, bütün Türk İslam aleminin birliği ve dirliği noktasında huzurlu olacağımız bir bayramı yaşarız diye temenni taşıyorum” şeklinde konuştu.