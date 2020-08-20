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Siyaset MHP'de 8 isim görevden alındı
Siyaset

MHP'de 8 isim görevden alındı

MHP'de, partiden ihraç edilen Cemal Enginyurt'a yakınlığıyla bilinen 8 ilçe başkanı görevden alındı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:36:00 -
MHP'de 8 isim görevden alındı

Cumhur İttifakı'nı zedeleyici açıklamaları nedeniyle Cemal Enginyurt'un partiden ihraç edilmesi sonrası MHP'den bir hamle daha geldi. Ordu'da MHP'den ihraç edilen Enginyurt'a yakınlığıyla bilinen 8 ilçe başkanı dün itibariyle görevden alındı.

Resmi yazılar gönderildi

Enginyurt'a yakınlığıyla bilinen Ünye, Ulubey, Çaybaşı, Mesudiye, Altınordu, Akkuş, Aybastı, Çamaş ilçe başkanları görevden alındı. Resmi yazılar Ordu Valiliğine gönderildi.

Bahçeli'nin fotoğrafını indirmişti

Öte yandan Cemal Enginyurt'un partiden ihraç edilmesinin ardından geçtiğimiz günlerde TBMM'deki odasından paylaştığı bir fotoğraf olay olmuştu. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafta Enginyurt'un MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdığı onun yerine MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in fotoğrafını astığı görülmüştü.

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