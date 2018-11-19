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MHP'de 30 belediye başkan adayı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 30 belediye başkan adayı daha belli oldu. Konuya dair açıklama yapan MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, listenin Devlet Bahçeli tarafından onaylandığını söyledi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 18:05
MHP'de 30 belediye başkan adayı belli oldu

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde kesinleşen belediye başkan adaylarını duyurdu.

MHP'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU

İşte 30 ilçe belediye başkanı adayının ismi:

1- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman Kalkan

2- Niğde İl Belediye Başkan Adayı Hakan Er

3- Elazığ İl Belediye Başkan Adayı Bilal Çoban

4- Sivas İl Belediye Başkan Adayı Mehmet Er

5- Kırıkkale İl Belediye Başkan Adayı Serdar Yarar

6- Karaman İl Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı

7- Ardahan İl Belediye Başkan Adayı Halil Kaçar

8- Adana Kozan İlçesi Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı

9- Afyon Başmakçı İlçesi Belediye Başkan Adayı Ayhan Gönüllü

10- Afyon Bolvadin İlçesi Belediye Başkan Adayı Selahattin Kelekçi

11- Antalya Alanya İlçesi Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel

12- Antalya Finike İlçesi Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu

13- Balıkesir Balya İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç

14- Bartın Kurucaşile İlçesi Belediye Başkan Adayı Sinan Özekin

15- Burdur Tefenni İlçesi Belediye Başkan Adayı Ümit Alagöz

16- Ordu Fatsa İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat Kaçak

17- Ordu İkizce İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kaygı

18- Samsun Alaçam İlçesi Belediye Başkan Adayı İlyas Acar

19- İzmir Aliağa İlçesi Belediye Başkan Adayı Serkan Acar

20- Kahramanmaraş Afşin İlçesi Belediye Başkan Adayı Hikmet Böke

21- Karabük Safranbolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman

22- Karaman Ayrancı İlçesi Belediye Başkan Adayı Yüksel Büyükkarcı

23- Kayseri Özvatan İlçesi Belediye Başkan Adayı Halit Demir

24- Osmaniye Kadirli İlçesi Belediye Başkan Adayı Ömer Tarhan

25- Kırşehir Çiçekdağı İlçesi Belediye Başkan Adayı İsmail Yılmaz

26- Konya Kulu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih Toklucu

27- Manisa Alaşehir İlçesi Belediye Başkan Adayı Ali Uçak

28- Çanakkale Ayvacık İlçesi Belediye Başkan Adayı Selçuk Gödek

29- Çankırı Bayramören İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil Muratoğlu

30- Düzce Akçakoca İlçesi Belediye Başkan Adayı Okan Yanmaz

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 18:05
  1. Ordu
  2. Karaman
  3. Fatih
  4. Balıkesir
  5. Bartın
  6. Antalya
  7. Karabük
  8. Samsun
  9. Kayseri
  10. Safranbolu
  11. Konya
  12. İzmir
  13. Kahramanmaraş
  14. Sivas
  15. Denizli
  16. Çanakkale
  17. Kırşehir
  18. Adana
  19. Manisa
  20. Çankırı
  21. Düzce
  22. Osmaniye
  23. Kadirli
  24. Ardahan
  25. Niğde
  26. Afyon
  27. Burdur
  28. Elazığ
  29. Akçakoca
  30. Kırıkkale
  31. Akça
  32. Alanya
  33. Devlet Bahçeli
  34. Finike
  35. İkizce
  36. Ömer Tarhan
  37. Ayvacık
  38. Kozan
  39. Başmakçı
  40. Fatsa
  41. Bolvadin
  42. Aliağa
  43. Ayrancı
  44. Tefenni
  45. Alaşehir

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet41 dk önce
    Elazığ için Allah hayırlı etsin.Gönlümüzdeki aday Bilal bey oldu.İnşallah görevini adaletle hakkıyla ifa edecektir
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