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Gündem MHP vekili Saffet Sancaklı'dan Thodex açıklaması
Gündem

MHP vekili Saffet Sancaklı'dan Thodex açıklaması

MHP'li vekil Saffet Sancaklı, oğlunun Thodex'in ortağı olduğu iddialarını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 21:12:00 -
MHP vekili Saffet Sancaklı'dan Thodex açıklaması

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, oğlunun Thodex'in ortağı olduğu iddialarını yalanladı.

Sancaklı, Thodex iddialarına yönelik bir açıklama yaptı.

Sancaklı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Son birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden dolandırıcılık iddialarıyla ilgili oğlumun ve benim adımın geçtiği olaylardan büyük bir üzüntü duyuyorum. Saffet Sancaklı adını ve şahsını bilen herkes bilir ki bizim söz konusu iddialara dair hayatımızın hiçbir döneminde hardal tanesi kadar haksızlık, hukuksuzluk, şerefsizlikle yan yana gelmemiştir. Şerefle taşıdığım milli takım şuurunu ve ay yıldızlı al bayrağı yaşatmak ve ona leke kondurmamayı hayat anlayışı olarak benimsemişimdir. Bu anlayışın ifadesi olarak Türk milletinin en şuurlu siyasi merkezi olan MHP’den şerefimle milletvekilliği yapıyorum.

Hayatım boyunca şerefim ve haysiyetimle yaşadım. Milli şahsiyetime dönük en küçük lekeyi bile kabul etmem mümkün değildir. Gündemdeki bu konuda oğlumun ve şahsımın en küçük dahli olmadığına dair bütün değerlerim, namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

Bahsi geçen ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şirketin adı Thodex’tir. Bu şirketle oğlum Mert Sancaklı’nın veyahut herhangi bir Sancaklı soyadının ekte sunulan 20 Eylül 2017 tarih 9412 sayılı sayfa 4773/474’te yer alan Ticaret Sicil Gazetesi’nden de anlaşılacağı üzere hukuki ve fiili hiçbir bağı olmamıştır ve halen de bulunmamaktadır. Devletimizin yapacağı tahkikat sonucunda tüm gerçeklik ortaya çıkacaktır. Bu gerçeklik ortaya çıktığında şahsıma, aileme ve partime saldırı yapanlar ise mahcup olacaklardır."

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Yorumlar

Demir Demirkan

Boy boy fotoğraflar var hemşerim bakanların yanında
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Millet

Saffet kaptan onlarda utanacak yüz yok ki! Hatta yüz yok desek daha doğru olur.
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