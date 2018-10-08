0553 313 94 23

MHP ve İP arasında "tükürme" kavgası büyüyor!

MHP ile İYİ parti arasında tükürük gerilimi sürüyor. Meral Akşener'in evinin önünde gerçekleştirilen gösteriden sonra bu kez de ''Eline tüküreyim'' kavgası çıktı. Meclis açılışında Bahçeli'nin elini öpen Musavat Dervişoğlu, ”Aile terbiyem ve törem gereği öptüğüm o eline tüküreyim” deyince MHP'li Ünal Yaşaroğlu'ndan ”Ben senin camış derisine dönmüş suratına tüküreyim” karşılığı geldi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:35
MHP ve İP arasında "tükürme" kavgası büyüyor!

TBMM'deki yemin töreninde MHP lideri Bahçeli'nin elini öpen İP Genel Başkan yardımcısı Musavat Dervişoğlu, Üsküdar baskını sonrası, "Aile terbiyem ve törem gereği öptüğüm o eline tüküreyim" dedi. MHP'liler bu söze çok sinirlendi. Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, "Ben de senin kalıbına tüküreyim" açıklaması yaptı. İstanbul il yönetim kurulu üyesi Ünal Yaşaroğlu ise, "Ben senin camış derisine dönmüş suratına tüküreyim" dedi.

Dervişoğlu, Twitter'daki mesajında, "Biz can düşmanlarımızın bile hanesinin önüne adam göndermedik. Üzerimizde hakkın var diye aile terbiyem ve törem gereği öptüğüm eline tüküreyim. Sen kardeş kavgası çıkarmaya uğraşa dur. Allah şahit olsun ki, ben senin ipliğini pazara çıkaracağım" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ise "Partimizde siyaset yaptığın dönemde yıllarca senin mafyatik biri olmadığını anlatmaya çalıştık ‘çakma' mafya diyorlardı da itibar etmiyor kızıyorduk, senin adamlığın da çakmaymış, Musavvat efendi, ben de senin adamlığına, kalıbına tüküreyim" paylaşımı yaptı.

Madamın bodyguardı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da "Madam'ın bodyguardı, adilik ve çirkeflikte zirve yapmıştır. Yazıklar olsun"açıklaması yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu ise "Dün el etek öpenler bugün heriflenirken bile gülünç oluyor. Ona birileri etek giydirmediyse, öptüğü elin hatırına idi"diyerek polemiğe katıldı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 16:35
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. İYİ PARTİ
  4. mhp
  5. el öpme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yolun ortasına park etti, gitti... Nedeni herkesi şaşırttı
    1. Yolun ortasına park etti, gitti.....
    2. Acil serviste sağlık çalışanına..
    3. ABD'de büyük korku! "Michael" geliyor
    4. Guti Hernandez'den Şenol Güneş'e övgü
    5. Rize'nin Ardeşen ilçesinde heyelan..
    6. Endonezya'da skandal! Başörtüsü..
    7. Kilis'te arının soktuğu kadın öldü
    8. 'O akşam 10 yaşındaki çocuğun bile..
    9. Başakşehir'in golü güme gitmişti!..
    10. 40 yıllık hayal gerçek oldu! Üzerinde..
    11. Şanlıurfa'da büyük kavga! Evleri ateşe..
    12. Yılmaz'dan sürpriz hareket! Geri çekti
    13. Altının kilogram fiyatında düşüş!
    14. Rusya ve İtalya'dan kritik görüşme!
    15. Öztrak: Şu anda ittifak bizim..
    16. Google 3.3 milyar sterlin ceza kesildi!
    17. Şanlıurfa’da terörist enselendi
    18. Bodrum'da tekneleri su alan 43 kaçak..
    19. Isparta'da feci ölüm! Mermer blokların..
    20. Cemal Kaşıkçı olayına bir ülke daha..
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor