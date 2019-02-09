MHP töreninde AK Parti sürprizi
MHP'nin 50. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen törene, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.09 Şubat 2019 Cumartesi 13:36
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 50'nci yılı münasebetiyle, Adana TÜYAP Çukurova Fuar Alanı’nda program düzenleniyor. Programa katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partililere yönelik konuşma yapıyor.
Bahçeli ilk kez açıkladı: Erdoğan beni arayıp 'Adını Alparslan Türkeş yapalım' dedi
AK Parti sürprizi
MHP'nin programına, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de katıldığı bildirildi.
YORUM YAZ