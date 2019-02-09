MHP töreninde AK Parti sürprizi MHP'nin 50. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen törene, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.

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