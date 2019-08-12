MHP Rize İl Başkanlığında bayramlaşma Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Rize İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı nedeniyle il binasında bayramlaşma etkinliği düzenlendi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Rize İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı nedeniyle il binasında bayramlaşma etkinliği düzenlendi.

Rize İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma programında misafirleri MHP İl Başkanı İhsan Alkan ve Merkez İlçe Başkanı Ali Erhan Cerrah karşıladı.

Programa MHP MYK Üyesi Recep Bakırcı, Ülkü Ocakları Rize İl Başkanı Sadık Kandemir, Ülkü Ocakları ve MHP ilçe başkanları, il ve ilçe yönetimleri, Ülkü Ocakları mensupları, STK temsilcilerinin yanı sıra Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi veçok sayıda vatandaş katıldı.

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