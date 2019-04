MHP, o ilçede seçimlerin iptalini istedi

31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimler sonrası MHP, Kars'ta itirazlarını sürdürüyor.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Çetin Nazik, 2 Nisan günü avukatları aracılığıyla Merkez İlçe Seçim Kurulu'na müracaat ederek 167 sandıktaki oyların yeniden sayımını talep etti.

Seçim kurulunun kararıyla yapılan sayım sonunda HDP'li Ayhan Bilgen'in oyları artarken, MHP'li Nazik'in oylarında azalma oldu. Parti yetkililerinin de katıldığı sayım sonrası HDP'li Ayhan Bilgen'in 12 bin 181 olan oyu 12 bin 192'ye çıktı. MHP'li Çetin Nazik'in oyu ise 10 bin 954'e düştü.

Seçimin iptalini istedi

Oyların sayımının ardından MHP, bugün akşam saatlerinde İl Seçim Kurulu'na Kars merkezde seçimin iptalini talep eden dilekçeyle müracaatta bulundu.

Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy imzasıyla İl Seçim Kurulu'na sunulun dilekçede, bazı mahallelerde kurulan sandıklarda terör örgütünün seçmene baskı yaptığı ileri sürüldü.

Cezaevinde kalan hükümlülere de oy kullandırıldığına yer verilen dilekçede şu iddialar dile getirildi:

"31 Mart tarihinde Bülbül Mahallesi'nde kurulan 1021'den 1028'e kadar olan sandıklar, Halitpaşa Mahallesi'nde kurulan 1047'den 1055'e kadar olan sandıklar, Aydınlıkevler Mahallesi'nde kurulan 1008'den 1013'e kadar olan sandıklar ve Sukapı Mahallesi'ndeki 1106 numaralı sandıkta sandık kurulu başkan ve üyeleri seçmenler terör örgütü militanları baskısında oy kullanmıştır. Seçmenin gerçek iradesinin sandığa yansımamasına neden olmuştur.

2018-2019 akademik yılında Kafkas Üniversitesi'nden mezun olan çok sayıda ve seçimin kaderini etkileyebilecek sayıda seçmenin Kars ilinden temelli olarak ayrılmaları ve öğrencilikleri bitmesine rağmen sırf oy kullanabilmek için ikametgahlarını taşıtmamışlar ve seçim günü otobüsler, uçaklar ve şahsi araçları ile Kars'a gelip oy kullanıp ardından geri dönmüşlerdir. Gerekli inceleme ve önlemler alınmamıştır.

Cezaevinde hüküm olan seçmen olmayan vatandaşlara oy kullandırılmıştır.

Askeri er ve erbaşa oy kullandırılmıştır.

Sandık kurulunda üye olanlar hem görevli oldukları sandıklarda hem de seçmen kaydının olduğu sandıklarda yasaklı olmasına rağmen oy kullanmıştır.

Yukarıda arz edilen tüm nedenler ile tam kanunsuzluk hali nedeniyle Kars Merkez İlçe Belediye seçimlerinin iptalini ve yeniden seçim yapılmasını talep ederiz."