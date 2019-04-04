0553 313 94 23

MHP, o ilçede seçimlerin iptalini istedi

Milliyetçi Hareket Partisi, Kars merkezde seçimlerin iptali için İl Seçim Kurulu'na müracaat etti.

04 Nisan 2019 Perşembe 21:05
MHP, o ilçede seçimlerin iptalini istedi

31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimler sonrası MHP, Kars'ta itirazlarını sürdürüyor.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Çetin Nazik, 2 Nisan günü avukatları aracılığıyla Merkez İlçe Seçim Kurulu'na müracaat ederek 167 sandıktaki oyların yeniden sayımını talep etti.

Seçim kurulunun kararıyla yapılan sayım sonunda HDP'li Ayhan Bilgen'in oyları artarken, MHP'li Nazik'in oylarında azalma oldu. Parti yetkililerinin de katıldığı sayım sonrası HDP'li Ayhan Bilgen'in 12 bin 181 olan oyu 12 bin 192'ye çıktı. MHP'li Çetin Nazik'in oyu ise 10 bin 954'e düştü.

Seçimin iptalini istedi

Oyların sayımının ardından MHP, bugün akşam saatlerinde İl Seçim Kurulu'na Kars merkezde seçimin iptalini talep eden dilekçeyle müracaatta bulundu.

Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy imzasıyla İl Seçim Kurulu'na sunulun dilekçede, bazı mahallelerde kurulan sandıklarda terör örgütünün seçmene baskı yaptığı ileri sürüldü.

Cezaevinde kalan hükümlülere de oy kullandırıldığına yer verilen dilekçede şu iddialar dile getirildi:

"31 Mart tarihinde Bülbül Mahallesi'nde kurulan 1021'den 1028'e kadar olan sandıklar, Halitpaşa Mahallesi'nde kurulan 1047'den 1055'e kadar olan sandıklar, Aydınlıkevler Mahallesi'nde kurulan 1008'den 1013'e kadar olan sandıklar ve Sukapı Mahallesi'ndeki 1106 numaralı sandıkta sandık kurulu başkan ve üyeleri seçmenler terör örgütü militanları baskısında oy kullanmıştır. Seçmenin gerçek iradesinin sandığa yansımamasına neden olmuştur.

2018-2019 akademik yılında Kafkas Üniversitesi'nden mezun olan çok sayıda ve seçimin kaderini etkileyebilecek sayıda seçmenin Kars ilinden temelli olarak ayrılmaları ve öğrencilikleri bitmesine rağmen sırf oy kullanabilmek için ikametgahlarını taşıtmamışlar ve seçim günü otobüsler, uçaklar ve şahsi araçları ile Kars'a gelip oy kullanıp ardından geri dönmüşlerdir. Gerekli inceleme ve önlemler alınmamıştır.

Cezaevinde hüküm olan seçmen olmayan vatandaşlara oy kullandırılmıştır.

Askeri er ve erbaşa oy kullandırılmıştır.

Sandık kurulunda üye olanlar hem görevli oldukları sandıklarda hem de seçmen kaydının olduğu sandıklarda yasaklı olmasına rağmen oy kullanmıştır.

Yukarıda arz edilen tüm nedenler ile tam kanunsuzluk hali nedeniyle Kars Merkez İlçe Belediye seçimlerinin iptalini ve yeniden seçim yapılmasını talep ederiz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 21:05
  1. Aydın
  2. MHP
  3. Kars
  4. seçim
  5. Ayhan Bilgen
  6. Çetin Nazik
  7. Cumhur İttifakı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD ordusunda başörtülü askere ayrımcılık iddiası
    1. ABD ordusunda başörtülü askere..
    2. Kongo Demokratik Cumhuriyeti salgın..
    3. CHP itiraz etti! YSK olağanüstü..
    4. Hırsızlıktan gözaltına alınan suç..
    5. İsrail mahkemesi AA muhabirinin..
    6. Büyük Göç'e saatler kaldı! 686 tır..
    7. Ali Koç: "31 Mayıs’a kadar 60 milyon..
    8. Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı
    9. Bariyerlere çarpan otomobil devrildi:..
    10. Brezilya’da kanlı soygun: 10 ölü
    11. Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları..
    12. Bakan Kasapoğlu'ndan milli..
    13. Başkan Büyükgöz, görevi resmen devraldı
    14. "Anlaşmasız Brexit'i önlemek için..
    15. Elazığ’daki deprem Şanlıurfa’da..
    16. Sincik’te kazanan değişti
    17. Elazığ’da deprem vatandaşları sokağa..
    18. Mazbatayı alan Başkan Bıyık göreve..
    19. Poroşenko, Zelenskiy’nin siyasi düello..
    20. Fenerbahçe'de "Fener Ol" projesi başladı
    21. Elazığ'daki 5,2 büyüklüğünde deprem
    22. Kozan’da yerel seçimlere yapılan..
    23. Oyların yeniden sayıldığı ilçe AK..
    24. Güney Kore'de yangın
    25. “Büyük Göç’e saatler kaldı
    26. Fransa Anayasa Mahkemesinden..
    27. Altıntaş’ta Dünya Otizm Farkındalık..
    28. Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi
    29. Elazığ'daki deprem
    30. MHP, o ilçede seçimlerin iptalini istedi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Hem nalına hem de mıhına vuruyorlar
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Hem nalına hem de mıhına vuruyorlar
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    AK Parti'den İstanbul için flaş açıklama! İmamoğlu'na çok sert tepki
    AK Parti'den İstanbul için flaş açıklama! İmamoğlu'na çok sert tepki

    Günün Karikatürü

    5 Nisan 2019
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi